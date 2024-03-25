سبوتيفاي تدخل مجال دورات الفيديو التعليمية

أنشأت سبوتيفاي نشاطًا تجاريًا لنفسها في مجال بث الموسيقى والبودكاست الترفيهي والكتب الصوتية، وتطرح المنصة الآن خطًا جديدًا من المحتوى هو التعلم الإلكتروني.

ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لجعل مستخدميها الذين يزيد عددهم على 600 مليون مستخدم يقضون وقتًا إضافيًا عبر منصتها.

وتختبر سبوتيفاي في المملكة المتحدة طرح العروض التعليمية عبر الإنترنت من خلال دورات الفيديو.

وتخطط المنصة لإنتاج درسين على الأقل مجانًا بالشراكة مع أطراف خارجية، مثل BBC Maestro و Skillshare و PLAYvirtuoso و Thinkific، وتتراوح تكلفة الدورة الإجمالية بين 20 جنيهًا إسترلينيًا و 80 جنيهًا إسترلينيًا في المتوسط.

وتعتزم سبوتيفاي نشر المحتوى في كل من علامات التبويب الرئيسية والتصفح تحت اسم الدورات التدريبية، ويمكن الوصول إليه عبر الويب وكذلك عبر تطبيق المنصة للأجهزة المحمولة.

وتغطي الدورات التدريبية الموجودة في القائمة الحالية نطاقًا واسعًا من المواضيع، بدءًا من إنتاج الموسيقى وحتى تعلم كيفية استخدام برنامج إكسل، بالإضافة إلى دروس بخصوص كيفية إنشاء دروس تعليمية عبر الإنترنت لتحويل الموسيقيين وغيرهم إلى مبدعين في مجال التعليم.

وتقدر قيمة سوق التعلم الإلكتروني بأكثر من 315 مليار دولار في عام 2023، لذا فإن هناك الكثير من مواقع التعلم عبر الإنترنت، وبعضها كان مبتكرًا في المحتوى التفاعلي وتنسيقات الوسائط الأخرى.

وتركز الدفعة التعليمية لمنصة سبوتيفاي على مقاطع الفيديو الأحادية الاتجاه حسب الطلب.

ويبدو أن بعض الدورات تحتوي مواد تكميلية، مع أن ذلك قد يكون في مجال المستندات الإضافية بدلًا من الاختبارات أو التفاعلات الأخرى.

وتتطلع سبوتيفاي إلى رعاية الدورات التدريبية التي تقدمها، وتعتمد في الرعاية على ما يستمع إليه الأشخاص ويبحثون عنه عبر منصتها.

ويمتلك الناشرون الخارجيون مقاطع الفيديو ويرخصونها للمنصة، مع استضافة تلك المقاطع وبيعها عبر سبوتيفاي نفسها، ويحصل كل من المبدع والناشر والمنصة على حصة من المبيعات، مع إشراف شركاء المحتوى على المدفوعات للمبدعين.

وتشير هذه الخطوة إلى إستراتيجية سبوتيفاي لمواصلة تنويع أعمالها، وقد اختارت المملكة المتحدة لهذا الغرض لأنها سوق ضخمة للمنصة.

( ait news)