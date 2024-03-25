سامسونغ تطلق جهاز Galaxy Tab S6 Lite

أطلقت سامسونغ نموذج عام 2024 من Galaxy Tab S6 Lite، ويعد الجهاز اللوحي مرغوبًا لدرجة أن الشركة تطلقه للمرة الثالثة.

وطرحت الشركة الإصدار الأصلي من الحاسوب اللوحي في عام 2020، وأعادت إصداره في عام 2022 مع تغييرات طفيفة، ويوجد الآن نموذج عام 2024.

ولا يزال الجهاز يتمتع بالمواصفات الأساسية كما هي، إذ هناك شاشة من نوع LCD بقياس قدره 10.4 بوصات وبدقة قدرها 2000×1200 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 15:9 وقلم S Pen وبطارية بسعة قدرها 7040 ميلي أمبير.

وتوجد إصدارات Wi-Fi و LTE لأولئك الذين يريدون الاتصال أثناء التنقل. وحصل نموذج عام 2024 من الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 Lite على مجموعة شرائح جديدة، مع أن سامسونغ لم تذكر أيًا منها.

ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة المستخدم One UI 6.1 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14.

وكانت سامسونغ قد زودت نموذج عام 2022 بواجهة المستخدم One UI 4.0 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12، وحصل الجهاز سابقًا على واجهة المستخدم One UI 6.0.

ويَعد الجهاز اللوحي بما يصل إلى 14 ساعة من تشغيل الفيديو و 12 ساعة من تصفح الويب عبر LTE و 13 ساعة عبر Wi-Fi.

ولا توجد معلومات عن سرعة الشحن، مع أن كلا النموذجين السابقين من Galaxy Tab S6 Lite كانا يأتيان بقوة شحن قدرها 15 واطًا.

ويتوفر Galaxy Tab S6 Lite بلونين، هما الأخضر والرمادي. ولا توجد أسعار مدرجة في الوقت الحالي.

( ait news)