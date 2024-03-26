لمستخدمي آيفون.. تحديث جديد بنظام iOS يحمل مزايا قوية

في تطور ملحوظ ضمن سلسلة تحديثات نظام التشغيل من Apple، أطلقت الشركة أخيراً الإصدار iOS 17.4.1، الذي يمثل خطوة جبارة نحو إثراء وتعزيز تجربة المستخدمين لأجهزة iPhone.

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ويشمل تحديث iPadOS 17.4.1 صلاحات مهمة، مثل معالجة خطأ مسح رمز الاستجابة السريعة، وهو ما يبرز جهود Apple في تحسين الأداء والأمان عبر جميع أجهزتها، بما في ذلك أجهزة iPad.وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمان والخصوصية لمستخدمي أجهزة iPhone، قدمت Apple في تحديث iOS 17.4.1 مجموعة من التعزيزات الأمنية الرائدة التي تمثل قفزة نوعية في عالم الأمان الرقمي. ومن بين هذه التعزيزات، يبرز بشكل خاص تقديم حماية كمومية لتطبيق iMessage، ما يضع Apple في طليعة الشركات التي توفر مستويات أمان غير مسبوقة ضد التهديدات المحتملة في عصر الحوسبة الكمومية.بالإضافة إلى الحماية الكمومية، شمل تحديث iOS 17.4.1 مجموعة من التصحيحات الأمنية المتطورة التي تعالج الثغرات المكتشفة مؤخراً وتحسن من استقرار النظام ومقاومته للهجمات. تشمل هذه التصحيحات تحديثات على مستوى نواة النظام ومكوناته الأساسية، ما يوفر طبقة حماية إضافية ضد البرمجيات الخبيثة والاختراقات.وفي خطوة استجابة للتشريعات والمعايير الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي، فتح iOS 17.4.1 الباب أمام دعم سوق التطبيقات البديلة، ما يسمح للمستخدمين باستكشاف وتحميل تطبيقات من مصادر خارج متجر App Store الرسمي. هذا التحديث يمثل تغييراً مهماً في سياسة Apple السابقة، ويعكس توجه الشركة نحو توفير مزيد من الخيارات والمرونة للمستخدمين، مع الحفاظ على معايير الأمان والجودة.مع تزايد القلق بشأن سرقة الأجهزة، يقدم تحديث iOS 17.4.1 تحسينات جديدة في ميزات الأمان المخصصة لحماية الجهاز ضد السرقة. من خلال تعزيز ميزات مثل "البحث عن iPhone" وتحسينات في قفل التنشيط، أصبح من الصعب على اللصوص إعادة استخدام أو بيع الأجهزة المسروقة، ما يوفر طبقة حماية إضافية لمستخدمي أجهزة Apple.أيضا Siri، المساعد الصوتي من Apple، شهد تحسينات ملموسة في iOS 17.4.1، مع تحسين قدرته على فهم الأوامر الصوتية وتقديم استجابات أكثر دقة وفائدة. هذه التحسينات تعكس جهود Apple المستمرة في تعزيز الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وفعالية.(عربي بوست)