ماسك يخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية

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رفض قاض اتحادي يوم الاثنين دعوى قضائية رفعتها شركة تويتر سابقا وإكس "X Corp" التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك ضد مركز مكافحة الكراهية الرقمية غير الربحي، وحكم بأن القضية تتعلق "بمعاقبة" المجموعة البحثية بسبب خطابها.وقد وثق مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) الزيادة في خطاب الكراهية على الموقع منذ أن استحوذ عليه مالك شركة Tesla في عام 2022.ورفعت شركة اكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر Twitter، دعوى قضائية ضد المنظمة غير الربحية العام الماضي، زاعمة أن باحثي المركز انتهكوا قواعد الموقع وشروط الخدمة عن طريق تجميع التغريدات العامة بشكل غير صحيح.وقالت الشركة إن تقارير المنظمة حول ظهور خطاب الكراهية على المنصة كلفته ملايين الدولارات عندما فر المعلنون.ويوم الاثنين، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تشارلز براير، الدعوى، وكتب في أمره أنها "تتعلق بلا خجل وبصوت عالٍ بشيء واحد وهو معاقبة المنظمة غير الربحية على خطابها".وفي بيان نُشر على موقع اكس، قالت منصة التواصل الاجتماعي إنها "لا توافق على قرار المحكمة وسوف تستأنف القرار".(العربية)