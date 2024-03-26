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تكنولوجيا وعلوم

بسبب السياسة.. انتقادات واسعة تطال الإنستغرام

Lebanon 24
26-03-2024 | 03:00
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قال موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره يوم الإثنين 25 آذار 2024، إن تحديثاً على موقع إنستغرام أثار موجة استياء بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي والنشطاء، وضمن ذلك النشطاء المؤيدون لفلسطين الذي يتهمون منصة إنستغرام بفرض الرقابة على الموقع؛ إذ يقيد هذا التحديث بصورة أوتوماتيكية كمَّ المحتوى السياسي الذي يظهر في تحديثات صفحات المستخدمين.
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فقد أُضيف إلى تطبيق إنستغرام، الذي تملكه شركة ميتا، بند في الإعدادات يتعلق بـ"المحتوى السياسي" بدون إبلاغ المستخدمين على ما يبدو بهذا التغيير. أُضيف هذا البند لـ"يقيد" هذا المحتوى بشكل افتراضي، لكن المستخدمين يستطيعون أن يغيروه يدوياً إلى "بدون تقييد".

يؤثر هذا التغيير على المنشورات "التي يحتمل أنها تذكر حسابات الحكومات، أو تشير إلى الانتخابات، أو الموضوعات الاجتماعية التي تؤثر على مجموعة كبيرة من الناس أو على المجتمع كله، أو كلا الأمرين معاً"، وذلك وفقاً لمذكرة إرشادية.

وسوف يؤثر هذا التغيير أيضاً على "الاقتراحات في صفحة الاستكشاف (Explore)، أو على الريلز، أو توصيات التحديثات وتوصيات متابعة الحسابات"، إضافة إلى تأثير ذلك على تطبيق Threads أيضاً.

لجأ المستخدمون الذين يتهمون إنستغرام بفرض الرقابة على المحتوى، إلى منصة X، للتعبير عن غضبهم.(عربي بوست)

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