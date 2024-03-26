20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بسبب السياسة.. انتقادات واسعة تطال الإنستغرام
Lebanon 24
26-03-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره يوم الإثنين 25 آذار 2024، إن تحديثاً على موقع إنستغرام أثار موجة استياء بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي والنشطاء، وضمن ذلك النشطاء المؤيدون لفلسطين الذي يتهمون منصة إنستغرام بفرض الرقابة على الموقع؛ إذ يقيد هذا التحديث بصورة أوتوماتيكية كمَّ المحتوى السياسي الذي يظهر في تحديثات صفحات المستخدمين.
Advertisement
فقد أُضيف إلى تطبيق إنستغرام، الذي تملكه شركة ميتا، بند في الإعدادات يتعلق بـ"المحتوى السياسي" بدون إبلاغ المستخدمين على ما يبدو بهذا التغيير. أُضيف هذا البند لـ"يقيد" هذا المحتوى بشكل افتراضي، لكن المستخدمين يستطيعون أن يغيروه يدوياً إلى "بدون تقييد".
يؤثر هذا التغيير على المنشورات "التي يحتمل أنها تذكر حسابات الحكومات، أو تشير إلى الانتخابات، أو الموضوعات الاجتماعية التي تؤثر على مجموعة كبيرة من الناس أو على المجتمع كله، أو كلا الأمرين معاً"، وذلك وفقاً لمذكرة إرشادية.
وسوف يؤثر هذا التغيير أيضاً على "الاقتراحات في صفحة الاستكشاف (Explore)، أو على الريلز، أو توصيات التحديثات وتوصيات متابعة الحسابات"، إضافة إلى تأثير ذلك على تطبيق Threads أيضاً.
لجأ المستخدمون الذين يتهمون إنستغرام بفرض الرقابة على المحتوى، إلى منصة X، للتعبير عن غضبهم.(عربي بوست)
Advertisement
الأكثر قراءة
جمال ابنة الإعلامية سمر أبو خليل حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
جمال ابنة الإعلامية سمر أبو خليل حديث الجمهور.. تعرفوا إليها (صورة)
05:46 | 2024-03-25
25/03/2024 05:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة عن الطقس... الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بين الجمعة والسبت
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة عن الطقس... الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بين الجمعة والسبت
08:57 | 2024-03-25
25/03/2024 08:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عميلٌ سابق لإسرائيل يتحدّث عن نصرالله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
عميلٌ سابق لإسرائيل يتحدّث عن نصرالله.. ماذا قال؟
15:00 | 2024-03-25
25/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو نادين نجيم تستعرض جمالها من دون مكياج... شاهدوا كيف بدت!
Lebanon 24
بالفيديو نادين نجيم تستعرض جمالها من دون مكياج... شاهدوا كيف بدت!
08:30 | 2024-03-25
25/03/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم يُكشف عن "غارة الصويري".. هدفها "غير عادي"
Lebanon 24
ما لم يُكشف عن "غارة الصويري".. هدفها "غير عادي"
05:30 | 2024-03-25
25/03/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:04 | 2024-03-26
ماسك يخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية
01:55 | 2024-03-26
لمستخدمي آيفون.. تحديث جديد بنظام iOS يحمل مزايا قوية
00:00 | 2024-03-26
تيك توك تعلن إطلاق مجلس الشباب العالمي
16:30 | 2024-03-25
سامسونغ تطلق جهاز Galaxy Tab S6 Lite
13:45 | 2024-03-25
سبوتيفاي تدخل مجال دورات الفيديو التعليمية
11:48 | 2024-03-25
بعد 112 ساعة من الطيران.. القمر الاصطناعي "تشيويه تشياو-2" يدخل إلى مداره
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
26/03/2024 11:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
26/03/2024 11:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
26/03/2024 11:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24