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تكنولوجيا وعلوم

بعد حظر تيلغرام.. إسبانيا تتراجع عن قرارها

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:35
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أوقفت المحكمة العليا الإسبانية قرار حظر منصة تيليغرام في أنحاء البلاد الذي أصدرته يوم الجمعة الماضي، والذي كان على وشك التنفيذ. ويأتي هذا التراجع وسط انتقادات متزايدة من الخبراء داخل إسبانيا وخارجها.
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وأثار قرار المحكمة موجة غضب وانتقادات ودعوات إلى الاحتجاج، كما شهد توجه المستخدمين إلى تطبيقات VPN التي تتجاوز الحظر ارتفاعًا ملحوظًا بعد صدور القرار يوم الجمعة.

وحذر المعلقون من أن أمر الحظر “غير المتناسب” يمكن أن يحرم مستخدمي المنصة البالغ عددهم 8.5 مليون مستخدم في إسبانيا من حقوقهم الرقمية.

وتحتل تيليغرام المرتبة الرابعة في قائمة خدمات المراسلة الفورية الأكثر انتشارًا في إسبانيا. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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