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تكنولوجيا وعلوم

فيفو تستعد لإطلاق سلسلة Vivo Pad 3 اللوحية الرائدة

Lebanon 24
26-03-2024 | 13:45
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أعلنت فيفو جهازها اللوحي الجديد Pad 3 Pro، إلى جانب إطلاق الأجهزة القابلة للطي الجديدة. ويجلب الحاسوب مواصفات متميزة، ولم تعلن العلامة التجارية إصدارًا قياسيًا منه.

 يتميز Pad 3 Pro بشاشة كبيرة من نوع LCD بقياس قدره 13 بوصة وبدقة قدرها 3096×2064 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 3:2 مع معدل تحديث قدره 144 هرتزًا، وذروة سطوع قدرها 900 شمعة في المتر المربع، وتغطي التدرج اللوني P3 بالكامل، وتدعم محتوى HDR10.

 وعلى الصعيد الصوتي، جهزت فيفو الجهاز اللوحي بنظام مكون من 8 مكبرات صوت بالإضافة إلى صوت بانورامي ثلاثي الأبعاد ودعم الصوت المكاني.

ويعد Pad 3 Pro أول جهاز لوحي في العالم يستخدم معالج Dimensity 9300 من ميدياتيك، مما يعد قفزة كبيرة في أداء الأجهزة اللوحية.

ويوجد مشتت حراري مخصص من الجرافيت ومصفوفة تبريد نحاسية لتبديد الحرارة، إلى جانب بطارية بسعة قدرها 11500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 66 واط.

 ويعمل Pad 3 Pro بواجهة المستخدم OriginOS 4 المستندة إلى أندرويد 14 مع نموذج الذكاء الاصطناعي BlueLM من فيفو الذي يوفر إمكانية توليد الصور والنصوص بالإضافة إلى مجموعة أوفيس من فيفو مع.

 ويدعم الجهاز الوصول من بعد إلى الحواسيب العاملة بنظامي التشغيل ويندوز وماك والقدرة على استخدام الجهاز اللوحي بصفته شاشة موسعة. وتوجد مزايا الاستمرارية التي تتيح لك إجراء المكالمات ونقل الملفات من هواتف فيفو المتوافقة وإليها.

 وتتضمن خيارات الاتصال WiFi-7 و Bluetooth 5.4 و NFC ومنفذ USB-C. ويتوافق جهاز فيفو اللوحي مع Vivo Pencil 2 ولوحة المفاتيح Vivo Smart Touch Keyboard 3 Pro، مما يوفر للمستخدمين خيارات إدخال متعددة الاستخدامات لتعزيز الإنتاجية والإبداع.

  ( ait news)

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