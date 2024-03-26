Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خدمة رسائل غوغل تختبر شاشة معاينة الصور المألوفة

Lebanon 24
26-03-2024 | 16:10
A-
A+
Doc-P-1179674-638470831502814170.jpeg
Doc-P-1179674-638470831502814170.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد تجديد الكاميرا داخل التطبيق، تختبر منصة رسائل غوغل شاشة معاينة الصور على نظام أندرويد.

 فبعد التقاط صورة باستخدام الكاميرا المضمنة التي تعد جزءًا من معرض الوسائط، يتم نقلك إلى شاشة مرفقات جديدة بدلاً من ظهور الصورة على الفور في مربع الإنشاء (حيث يمكنك النقر للتوسيع).

 يمكنك الحصول على معاينة بأكمل الشاشة مع إمكانية “كتابة رسالة…”

تشبه هذه الشاشة الوسيطة إلى حد كبير النهج المتبع في WhatsApp وتطبيقات المراسلة الأخرى. وإلى جانب السماح لك بمعاينة الصورة قبل إرسالها، فمن المفيد إذا كنت بحاجة إلى الرجوع إلى الصورة أثناء كتابتك.

 يوجد خيار “إرسال” في الزاوية اليمنى السفلية، بالإضافة إلى “إضافة المزيد” لإعادتك إلى المحادثة وإرفاق المزيد يدويًا.

Advertisement

يظهر هذا فقط على بعض أجهزتنا التي تعمل بأحدث إصدار تجريبي من رسائل غوغل (الإصدار 20240318_01_RC00 والأحدث). ومن الغريب أن شاشة المعاينة تظهر فقط عند استخدام الكاميرا المضمنة.

 يؤدي فتح عدسة الكاميرا بأكمل الشاشة والتقاط الصورة إلى العودة إلى السلوك السابق. وفي الوقت نفسه، فإنه لا يعمل أيضًا مع الصور من معرض الصور الخاص بك.

 نظرًا للنشاط الأخير حول الصور، يبدو أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يلتقطون صورًا داخل رسائل غوغل بدلاً من مجرد إرفاق الصور.

( نبض)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:45 | 2024-03-26
11:43 | 2024-03-26
08:52 | 2024-03-26
05:35 | 2024-03-26
03:00 | 2024-03-26
02:04 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24