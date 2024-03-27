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تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة تظهر في "واتسآب".. ما هي؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 01:54
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سيحصل تطبيق "واتس آب" في الهواتف والأجهزة الذكية على ميزات جديدة، بحسب ما ذكرته بعض المواقع المهتمة بشؤون تقنية.

وتبعا لموقع WABetaInfo، فإن مستخدمي تطبيق "واتس آب" في الهواتف الذكية، ستتوفر لهم ميزة خصوصية جديدة لتعطيل معاينات الروابط وعناوين IP في المراسلات، الأمر الذي سيحمي العناوين الإلكترونية والروابط التي يرسلونها للآخرين كي لا يتم معاينتها من طرف ثالث، ما سيزيد من خصوصية المراسلات وبياناتها.
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وظهرت الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي (2.24.7.12) لـ"واتس آب" المخصص لأجهزة أندرويد، وبحسب الموقع فمع تفعيلها سيظل المستخدمون قادرين على تلقي الرسائل التي تحوي على روابط إلكترونية بصيغتها الكاملة.

وتبعا للموقع فإن الميزة ما تزال قيد الاختبار حاليا، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي فيما إذا كانت ستطرح للمستخدمين.

وأشارت بعض مواقع الإنترنت أيضا، إلى أن القائمين على تطبيق "واتس آب" يختبرون ميزة جديدة تساعد المستخدم على وضع فيديوهات مدتها دقيقة في خاصية "الحالة" على التطبيق، كما يختبرون ميزات لتحويل الرسائل الصوتية إلى نص في المراسلات.

ومن المنتظر أن يحصل تطبيق "واتس آب" في الهواتف الذكية أيضا، على ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور وتحسين جودتها أثناء إرسالها من مستخدم لآخر. (روسيا اليوم)
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