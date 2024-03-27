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تكنولوجيا وعلوم

سيطرح قريباً.. Xiaomi تكشف عن هاتفها الجديد

Lebanon 24
27-03-2024 | 04:26
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أعلنت Xiaomi عن هاتف Poco C61 الذي سيطرح قريبا في الأسواق العالمية بسعر منافس.

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (168.4/76.3/8.3) ملم، وزنه 199 غ.
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وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.71 بوصة، دقة عرضها (1650/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، معدل سطوعها 268 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات MIUI، ومعالج ثماني النوى يصل تردده إلى 2.2 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شراح microSDXC.

أما كاميرته الأساسية فحصلت على عدسة بفتحة f/2.0 للتصوير العريض، دقتها 8 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما أسعار نسخه في الأسواق العالمية فستبدأ من 95 دولارا تقريبا. 
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