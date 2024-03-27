هواتف "آيفون" الجديدة تحتوي 4 مزايا تعتمد الذكاء الاصطناعي... ما هي؟

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تستخدم شركة آبل تقنية الذكاء الاصطناعي في هواتف آيفون الحديثة؛ إذ تحتوي هذه الهواتف على العديد من المزايا التي تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة استخدام متقدمة.وتتوفر هذه المزايا في العديد من التطبيقات المدمجة في هواتف آيفون، وأبرزها: تطبيق الكاميرا، وتطبيق الصور وغيره من التطبيقات، وهي متوفرة أيضًا في المساعد الصوتي سيري.ومع ذلك، تخطط آبل لزيادة مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها مع إطلاق إصدار نظام التشغيل المقبل iOS 18 الذي ستكشف عنه الشركة في مؤتمر ‌WWDC 2024‌ يوم الاثنين الموافق العاشر من تموز 2024.وفي الوقت الحالي، يمكن لمُستخدمي هواتف آيفون الحديثة التمتع بمزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في هذه الهواتف التي سنذكر منها ما يلي:1- الصوت الشخصي:مزية الصوت الشخصي (Personal Voice) من مزايا إمكانية الوصول (Accessibility) الحديثة التي أضافتها آبل إلى هواتف آيفون ضمن تحديث نظام التشغيل iOS 17.تعتمد هذه المزية على التعلم الآلي للسماح للأشخاص الذين يعانون مشكلات في السمع أو النطق بنسخ صوتهم حتى يتمكنوا من التواصل بسهولة مع الآخرين، وفي أثناء إعداد هذه المزية يُطلب من المستخدم قراءة 150 عبارة بصوت عالٍ، ثم تستخدم هذه المزية الذكاء الاصطناعي لتحليل الصوت وتوليد نسخة منه، ثم يمكن استخدام الصوت المنسوخ في التطبيقات المتوافقة.2- Live Text:Live Text هي مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي متوفرة في هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 15 أو أي إصدار أحدث، وهي مزية تعرف النص المكتوب بخط اليد في الصور، وتسمح لك بنسخ النص من الصور ولصقه بسهولة.تفيد مزية Live Text في الكثير من المواقف، ولنفترض أن لديك وصفة مكتوبة بخط اليد تريد إنشاء نسخة رقمية منها، في هذه الحال يمكنك التقاط صورة لتلك الوصفة باستخدام كاميرا هاتف آيفون، ثم يمكنك نسخ هذا النص ولصقه في مستند Word على سبيل المثال، لحفظ نسخة رقمية منه.3- التصحيح التلقائي المُحسّنة:مع آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 17 حسّنت آبل مزية التصحيح التلقائي (AutoCorrect)، فقد أصبحت قادرة على إصلاح الأخطاء بنحوٍ أكثر دقة من قبل وتقديم اقتراحات مناسبة أكثر للموضوع الذي تكتب عنه، ويعود السبب في هذا التحسّن إلى النموذج اللغوي الجديد في نظام iOS 17 الذي يستخدم التعلم الآلي للتنبؤ بالكلمات، والذي دُرّب على مجموعات كبيرة من البيانات؛ مما سمح له بتعلم السياق لتقديم نتائج مُحسنة.4- مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتصوير:تعتمد العديد من مزايا الكاميرا في هواتف آيفون على خوارزميات متقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الكائنات في الصور وإنشاء تأثير bokeh يتمتع بجودة عالية.بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الوضع السينمائي تقنية الذكاء الاصطناعي لضبط التركيز تلقائيًا على الموضوع الأساسي في مقطع الفيديو ليبقى ظاهرًا بنحو واضح حتى في أثناء الحركة.ومن أحدث المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي أضافتها آبل إلى هواتف آيفون عبر تحديث iOS 17، هي قدرة تطبيق الصور على تعرف الحيوانات الأليفة في الصورة؛ مما يسمح بتنظيم الصور بنحو أفضل. (العربية)