لمحبي الألعاب.. إليكم هذه المقارنة بين هاتفي ROG Phone 8 و Red Magic 9 Pro

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في الوقت الحالي، يتصدر سوق هواتف الألعاب هاتف ROG Phone 8 من أسوس و Red Magic 9 Pro من Nubia، اللذان يشتركان في العديد من المواصفات، ومنها: نوع المعالج، والوزن، وحجم الشاشة.ومع ذلك هناك الكثير من الفروق بينهما، فما هي؟يأتي هاتف ROG Phone 8 بتصميم أنيق مع حافات مسطحة، وظهر زجاجي غير لامع، وشاشة تتضمن حافات رفيعة جدًا، ويبلغ سُمكه 8.9 ملم ويزن 225 جرامًا، وهو مطابق تقريبًا لأبعاد هاتف Red Magic 9 Pro الذي يمتاز بتصميم يشبه الصندوق مع حافات مسطحة، وكلا الهاتفين يُعدّان من الهواتف الكبيرة الحجم.يتفوق هاتف ROG Phone 8 على هاتف Red Magic 9 Pro بجودة التصنيع؛ إذ يأتي محميًا بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 تغطي الجهتين الأمامية والخلفية، كما يدعم هاتف ROG Phone 8 مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وهي ميزة يفتقر إليها هاتف Red Magic 9 Pro.كلا الهاتفين يحتويان على مزايا الألعاب الأساسية، مثل: مقبس سماعة الرأس الذي يأتي بمقاس قدره 3.5 ملم، وأزرار تشغيل حساسة للضغط على الحافة اليمنى لتحسين التحكم في اللعبة.يضم هاتف ROG Phone 8 شاشة من نوع (LTPO AMOLED)، وتمتاز بأنها أكثر إشراقًا من شاشة هاتف Red Magic 9 Pro؛ إذ تبلغ ذروة سطوعها 2500 شمعة في المتر المربع. كما تدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا؛ مما يضمن سلاسة حركة العناصر الظاهرة في الشاشة.أما شاشة Red Magic 9 Pro، فتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا؛ مما يوفر تجربة لعب سلسة، وتصل ذروة سطوعها إلى 1600 شمعة في المتر المربع، وتفتقر إلى دعم خاصية LTPO لتغيير معدل التحديث تلقائيًا، وهذه المزية متوفرة في شاشة هاتف ROG Phone 8؛ إذ يمكنها التبديل بين معدلات التحديث 120 و 90 و 60 هرتزًا.يحتوي هاتف Red Magic 9 Pro على بطارية تبلغ سعتها 6500 ميلّي أمبير في الساعة وهي أكبر بكثير من سعة بطارية هاتف أسوس ROG Phone 8 التي تبلغ 5500 ميلّي أمبير في الساعة.يمكن لهاتف Red Magic الاستمرار بالعمل مدة يومين بشحنة واحدة في حال الاستخدام المُعتدل، وأما هاتف أسوس فيمكنه الاستمرار بالعمل مدة تزيد قليلًا على يوم واحد في حال الاستخدام المعتدل.الكاميرات ليست أولوية لمعظم مستخدمي هواتف الألعاب، لذلك يحتوي هاتفا ROG Phone 8 و Red Magic 9 Pro على كاميرات تتمتع بمواصفات جيدة ولكنها ليست بالقوة ذاتها التي تتمتع بها كاميرات الهواتف الرائدة.يحتوي هاتف Red Magic 9 Pro على عدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتدعم خاصية التثبيت البصري (OIS)، وأما العدسة الثانية فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل وهي فائقة الاتساع، وأما العدسة الثالثة فتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل.يتمتع نظام الكاميرا في هذا الهاتف بأداء جيد في ظروف الإضاءة المُختلفة، ومع ذلك لا يقدم أداءً قويًا يثير إعجاب هواة التصوير الفوتوغرافي.أما هاتف أسوس ROG Phone 8 فيضم كاميرا خلفية بمواصفات أفضل قليلًا من مواصفات كاميرا هاتف Red Magic؛ إذ يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتدعم خاصية التثبيت البصري OIS، والثانية فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثالثة عدسة مقرّبة جديدة تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 3x، ولكن على غرار Red Magic 9 Pro، لا يقدم نظام الكاميرا صورًا ذات جودة عالية جدًا.مقارنة بين هاتفي الألعاب Asus ROG Phone 8 و Red Magic 9 Proيعمل هاتفا ROG Phone 8 و Red Magic 9 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي والجديد من كوالكوم، وكلاهما يتمتعان بأداء سلس وسريع عند أداء المهام اليومية، وفي أثناء اللعب بالألعاب الكثيفة.يحتوي كلا الهاتفين على أزرار مادية سريعة الاستجابة لتجربة لعب مُحسّنة، ويحتوي Red Magic 9 Pro على نظام تبريد مُحسّن ICE 13.0 Magic Cooling System يأتي مع مروحة مدمجة، ويُحسّن هذا النظام تدفق الهواء ويقلل درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية إلى 25 درجة مئوية.تُظهر الاختبارات المتعلقة بأداء كلا الهاتفين أن Red Magic 9 Pro يكون أكثر برودة بعد جلسات اللعب الطويلة مقارنةً بهاتف أسوس ROG Phone 8، ولكن لتعزيز تبريد هاتف ROG Phone 8 وفّرت أسوس ملحق تبريد Aeroactive يُباع بنحو منفصل عن الهاتف ويساعد في تبديد الحرارة في أثناء جلسات اللعب الطويلة.يعمل هاتفا ROG Phone 8 و Red Magic 9 Pro بنظام التشغيل أندرويد 14، ويحتويان على عدد كبير من المزايا المصممة خصوصًا لتعزيز تجربة اللعب بألعاب الفيديو.تَعِد Red Magic بعامين من التحديثات الأمنية وترقية واحدة رئيسية لنظام أندرويد، وأما أسوس فتَعِد بسنتين على الأقل من تحديثات نظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية لهاتف ROG Phone 8.يُباع هاتف Red Magic 9 Pro بسعر يبدأ من 649 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والرمادي، والفضي، ويُباع هاتف Asus ROG Phone 8 بسعر يبدأ من 1100 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الأسود، والرمادي.(البوابة العربية للأخبارالتقنية)