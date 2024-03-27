ميزة جديدة للتسوق توفرها غوغل.. هذه تفاصيلها





وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تقييم المنتجات المختلفة للحصول على توصيات بخصوص الأسلوب عند التسوق لشراء الملابس والأحذية والإكسسوارات.

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وبعد العثور على الملابس التي يحبونها، يمكن للمتسوقين تحديد العلامات التجارية المفضلة، مما يجعل غوغل تعرض ملابس إضافية من تلك العلامات التجارية. أعلنت غوغل أنها تطرح تحديثًا يسهل على المستخدمين العثور على نتائج التسوق المخصصة، وذلك في سبيل تحسين عمليات البحث عن المنتجات.وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تقييم المنتجات المختلفة للحصول على توصيات بخصوص الأسلوب عند التسوق لشراء الملابس والأحذية والإكسسوارات.وبعد العثور على الملابس التي يحبونها، يمكن للمتسوقين تحديد العلامات التجارية المفضلة، مما يجعل غوغل تعرض ملابس إضافية من تلك العلامات التجارية.

وتطرح غوغل الميزة الجديدة لجميع المتسوقين في الولايات المتحدة باستخدام متصفحات الأجهزة المحمولة وتطبيقها المحمول. ولم تذكر الشركة إذا كانت تخطط لتوسيع الميزة لتشمل بلدان إضافية.



وقالت الشركة إن الأشخاص يتسوقون عبر جوجل أكثر من مليار مرة يوميًا ويشاهدون أكثر من 45 مليار منتج في نتائجهم.(البوابة العربية للأخبار التقنية)