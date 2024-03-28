رصد برنامج "شبكات" -في حلقته بتاريخ (2024/3/27)- تفاعل العراقيين على خطط وزارة الاتصالات لحجب التطبيق الأكثر استخداما في البلاد، تيك توك، وسط انقسام في الآراء بين مؤيد للخطوة المرتقبة ومعارض لها لأسباب مختلفة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت قرارا بحجب مواقع وتطبيقات التواصل، التي تنشر المحتوى الهابط والمقاطع المخلة بالآداب، أو تخدش الحياء وتساهم في نشر الفسق والفجور.وفي هذا الإطار قالت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، إن هناك المزيد يمكن فعله لحماية المجتمع، في إشارة منها إلى حجب تطبيق تيك توك في العراق.من جهته، قال حسام نعيم معلقا: "يا ريت خطوة إغلاق برنامج تيك توك تصير بخطوات أسرع.. مضار البرنامج أكثر من منفعته".ورأى تويتي البولاني خطوة العراق تجاه تيك توك مرتبطة بالخلافات الأميركية الصينية، بقوله إن "حجب تيك توك لأن فضح فسادكم وكلنا ندري القرار أجه (جاء) من أميركا مو حبا بالشعب بس لأن التطبيق آسيوي أميركا ما ترضى عنه".تجدر الإشارة إلى أن عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في العراق ارتفع إلى أكثر من 31 مليون مستخدم، في بلد يبلغ تعداد سكانه 43.5 مليون نسمة، بينما يبقى مجلس الوزراء صاحب القرار النهائي بشأن حجب التطبيق في العراق بشكل كامل أو قصر حجبه على محتوى معين.(الجزيرة نت)