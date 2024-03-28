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تكنولوجيا وعلوم

سماعات لاسلكية جديدة مميزة.. بطارياتها تدوم 47 ساعة تعرفوا اليها

Lebanon 24
28-03-2024 | 02:49
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كشفت Asus عن سماعات لاسلكية صغيرة، جهّزتها بميزات تجعلها من أفضل السماعات لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

وتأتي سماعات ROG SpeedNova الجديدة، كنسخة مطورة عن سماعات ROG Wireless التي أعلنت عنها سابقا، والمميز فيها هو بطارياتها التي تكفيها لتعمل 47 ساعة مع تشغيل البلوتوث، الأمر الذي يجعلها مناسبة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.
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وحصلت سماعات ROG SpeedNova أيضا، على جهاز صغير يمكن وصله بالهواتف والأجهزة الذكية عبر منفذ USB-C، يؤمن اتصالا سريعا بالأجهزة بتردد 2.4 غيغاهيرتز.

وزوّدت هذه السماعات بتقنيات Bluetooth 5.3 للاقتران بالأجهزة الإلكترونية، وحصلت وتقنية تحسين الصوت Opteo من Dirac، والتي تدعي الشركة المطورة لها أنها توفر عرضا مميزا للأصوات.

وجهّزتها Asus بتقنيات عزل الضوضاء الخارجية، وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفلترة الأصوات وتحسين الصوت أثناء المكالمات الهاتفية. (روسيا اليوم)
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