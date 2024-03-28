Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بمليارات الدولارات.. استثمار ضخم لأمازون

Lebanon 24
28-03-2024 | 09:03
A-
A+
Doc-P-1180356-638472352365990505.png
Doc-P-1180356-638472352365990505.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت أمازون أكبر استثمار خارجي لها في تاريخها الممتد لثلاثة عقود مع تطلعها إلى اكتساب ميزة في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ استثمرت مقدار 2.75 مليار دولار إضافية في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك.
Advertisement

وأعلنت الشركتان استثمارًا أوليًا قدره 1.25 مليار دولار في شهر أيلول، وقيل في ذلك الوقت إن أمازون قد تستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار.

ويبدو أن المبلغ الذي استثمرته أمازون في ذلك الوقت يؤتي ثماره، إذ وضعت أمازون في شهر أيلول مقدار 1.25 مليار دولار في أنثروبيك مقابل حصة أقلية، كما تواصل بعض الاتفاقيات المتبادلة في تلبية احتياجاتها الحسابية الواسعة، مثل استمرار أنثروبيك باستخدام AWS.

وكان أمام أمازون حتى نهاية الربع الأول لتقرر إذا كانت قد تزيد استثماراتها إلى مقدار 4 مليارات دولار، وقررت الشركة ضخ الحد الأقصى للمبلغ قبل الموعد النهائي مباشرةً.

وتعد نماذج الذكاء الاصطناعي من أنثروبيك واحدة من النماذج القليلة جدًا التي تتنافس على أعلى مستويات القدرة، مع أنها متاحة على نطاق واسع للمؤسسات لنشرها داخليًا أو في التطبيقات التي تواجه المستخدم.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:08 | 2024-03-28
04:57 | 2024-03-28
02:49 | 2024-03-28
01:13 | 2024-03-28
00:47 | 2024-03-28
00:00 | 2024-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24