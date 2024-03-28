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تكنولوجيا وعلوم
بمليارات الدولارات.. استثمار ضخم لأمازون
Lebanon 24
28-03-2024
|
09:03
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نفذت أمازون أكبر استثمار خارجي لها في تاريخها الممتد لثلاثة عقود مع تطلعها إلى اكتساب ميزة في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ استثمرت مقدار 2.75 مليار دولار إضافية في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك.
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وأعلنت الشركتان استثمارًا أوليًا قدره 1.25 مليار دولار في شهر أيلول، وقيل في ذلك الوقت إن أمازون قد تستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار.
ويبدو أن المبلغ الذي استثمرته أمازون في ذلك الوقت يؤتي ثماره، إذ وضعت أمازون في شهر أيلول مقدار 1.25 مليار دولار في أنثروبيك مقابل حصة أقلية، كما تواصل بعض الاتفاقيات المتبادلة في تلبية احتياجاتها الحسابية الواسعة، مثل استمرار أنثروبيك باستخدام AWS.
وكان أمام أمازون حتى نهاية الربع الأول لتقرر إذا كانت قد تزيد استثماراتها إلى مقدار 4 مليارات دولار، وقررت الشركة ضخ الحد الأقصى للمبلغ قبل الموعد النهائي مباشرةً.
وتعد نماذج الذكاء الاصطناعي من أنثروبيك واحدة من النماذج القليلة جدًا التي تتنافس على أعلى مستويات القدرة، مع أنها متاحة على نطاق واسع للمؤسسات لنشرها داخليًا أو في التطبيقات التي تواجه المستخدم.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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