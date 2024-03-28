‏Logitech تقدم لوحة المفاتيح Signature Slim Combo K950.. هذه أبرز مميزاتها

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أطلقت شركة Logitech لوحة المفاتيح اللاسلكية Signature Slim K950 الجديدة والفارة Signature Slim Combo.وتعد Signature Slim Combo مثالية للعاملين الذين يتنقلون في أسلوب عمل مختلط. وذلك يشمل لوحة مفاتيح لاسلكية Logitech Signature Slim K950 وفارة لاسلكية Signature Plus M750.وتتميز لوحة المفاتيح بأنها متعددة الاستخدامات، وتوفر التوافق عبر مجموعة واسعة من أنظمة التشغيل (Windows و macOS و iOS و Android و Linux).يشبه تصميم لوحة المفاتيح نموذج MX Keys الشهير من Logitech وهناك مفاتيح وظائف مخصصة للاختصارات المفيدة مثل التقاط الشاشة وكتم صوت الميكروفون والرموز التعبيرية. لكن لوحة المفاتيح تفتقر إلى الإضاءة الخلفية.ومن ناحية أخرى، توفر الفارة اللاسلكية Signature Plus M750 الأزرار اليسرى واليمنى والوسطى، وزرين جانبيين يمكن الوصول إليهما بسهولة، وعجلة ذكية للتمرير الدقيق أو الذي يركز على السرعة.وتمكّن ميزة Flow لوحة المفاتيح والفارة من الاقتران في وقت واحد مع ما يصل إلى ثلاثة أجهزة (عبر Bluetooth أو الدونجل اللاسلكي Logi Bolt من Logitech). يتيح لك ذلك التبديل بسلاسة وحتى النسخ واللصق عبر الأجهزة عبر شبكات Wi-Fi.يحتوي إصدار المؤسسة على تقنية Logi Bolt اللاسلكية الآمنة لتوفير اتصال موثوق وآمن. بالإضافة إلى ذلك، لديهم ميزة Logitech Sync التي تسمح بتحديث البرامج الثابتة عن بعد والمراقبة عبر النشر العالمي المحتمل لأجهزة Signature Slim.وتأتي Logitech Signature Slim Combo K950 بسعر 109.99 دولارًا.(الخليج 365)