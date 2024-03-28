تسريبات Pixel 9 تشير إلى هاتف أساسي جديد من غوغل إلى جانب Pro و Pro XL

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم هواتف Pixel 9 القادمة من غوغل، والتي تتضمن الإصدار الرئيسي مع هاتفي Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL.

تعود التسريبات لنسليط الأضواء على الجيل القادم من هواتف Pixel، ولقد قدمت أحدث الصور المسربة نظرة أوضح على الهواتف المميزة بتصميم معدني مسطح، مع تصميم أفقي لوحدة الكاميرة الخلفية بتصميم بيضاوي.

ولقد أوضح مصدر التسريبات أن هاتف Pixel 9 يأتي بشاشة OLED بحجم 6.03 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، بينما تقدم هاتف Pixel 9 Pro بحجم شاشة 6.1 إنش، ويضم هاتف Pixel 9 Pro XL شاشة بحجم 6.5 إنش.

كما كشفت التسريبات عن تفاصيل أبعاد Pixel 9 الذي يأتي بأبعاد 152.8 في 71.9 في 8.5مم، ويتميز هذا الإصدار بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية وهو الإختلاف الرئيسي في تصميم هذا الإصدار مقارنة بإصدارات Pro.

وتؤكد أحدث التقارير على أن غوغل تتجه إلى تبني إستراتيجية جديدة في سلسلة هواتف Pixel القادمة والتي تتضمن 3 إصدارات كبديل لاثنان من الإصدارات فقط.

ومن المتوقع أن تكشف التسريبات القادمة عن تفاصيل أكثر حول خطط غوغل لسلسلة Pixel 9 والسعر الذي تنطلق به هذه الإصدارات إلى الأسواق، وما إذا كانت غوغل ستتوقف عن إنتاج إصدارات جديدة من هواتف الشركة المتوسطة من سلسلة Pixel A.

( نبض)