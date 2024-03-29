من الهواتف إلى صناعة السيارات الكهربائية.. شاومي تكشف عن أوّل صناعاتها

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كشفت شركة "شاومي" الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب يوم الخميس عن سيارة كهربائية رياضية.وتأتي السيارة بلمسات تصميمية مستمدة من سيارات بورشه، وبسعر أقل من تسلا مويل 3 مما يسلط الضوء على المنافسة الشرسة التي يفرضها الوافدون الجدد على سوق السيارات الكهربائية المزدحمة بالفعل في الصين.وخلال فعالية استمرت لساعتين قال لي جون الرئيس التنفيذي ومؤسس شاومي في قاعة مكتظة بالحضور من بينهم رئيسا شركتي تصنيع السيارات الكهربائية الصينيتين نيو وإكسبنغ إن الطراز القياسي (إس.يو7) سيكون سعره 215900 يوان (29872.02 دولار) في حين سيكون سعر النسختين برو وماكس 245900 و299900 يوان على الترتيب.وأضاف لي جون: "إنها أرخص بمقدار 30 ألف (يوان) عن تسلا موديل 3"، علما أن سعر السيارة الأميركية يبدأ من مبلغ 245900 يوان في الصين. (سكاي نيوز عربية)