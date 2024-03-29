ميزة جديدة من يوتيوب للمشتركين.. هذا ما ستتضمنه

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أطلقت يوتيوب ميزة مقاطع Shorts المخصصة للأعضاء، مما يسمح لمنشئي المحتوى بنشر مقاطع الفيديو القصيرة حصريًا للمشاهدين الذين يدفعون رسومًا.وتعد هذه الميزة بمنزلة طريقة جديدة لتحفيز اشتراكات القنوات، مما يتيح لمنشئي المحتوى نشر مقاطع Shorts حصرية لمعجبيهم الذين يدفعون.وتتيح الميزة الجديدة للمشتركين الذين يدفعون رسومًا الوصول إلى محتوى إضافي، بالإضافة إلى امتيازات العضوية الحالية الشاملة أشياء، مثل الرموز التعبيرية المخصصة والشارات والبث المباشر والمزيد.وقد تغري مقاطع Shorts الحصرية للمشتركين المشاهدين بالتسجيل للحصول على عضوية مدفوعة.وتقول يوتيوب إن منشئي المحتوى يمكنهم استخدام الخيار الجديد لنشر إعلان منتج أو صفقة محدودة الوقت.كما يمكن لمنشئي المحتوى استخدام مقاطع Shorts الحصرية للمشتركين من أجل طرح الأسئلة والأجوبة أو الظهور خلف الكواليس أو مقاطع من المحتوى القادم.ويأتي الإطلاق في الوقت الذي فتحت فيه تيك توك سابقًا عرضها للاشتراك أمام مبدعين إضافيين. (البوابة العربية للأخبار التقنية)