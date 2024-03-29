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تكنولوجيا وعلوم

قريبًا.. الذكاء الإصطناعي يدخل إلى خرائط آبل

Lebanon 24
29-03-2024 | 03:00
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ذكرت تقارير عن اعتزام شركة أبل إضافة تحسين إلى تطبيق الخرائط الخاص بها مع إطلاق الجيل الجديد من نظام التشغيل الأساسي لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، iOS 18، المقرر الكشف عنه في مؤتمر WWDC 2024 للمطورين حزيران المقبل.
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وتعمل شركة أبل على إضافة تحسينات برمجية وميزات جديدة في نظام التشغيل الخاص بها، والتي أعلنت رسميًا موعد عقده في 10 حزيران المقبل، وسيكون التغييرات الأبرز المنتظرة هذا العام، هو وصول ميزات وأدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأوضح التقرير أن أبرز التغييرات في تطبيق الخرائط هو إضافة إمكانية اعداد مسار حركة مخصص من قبل المستخدمين، للتحكم في الطريقة التي يودون بها استخدام خرائط أبل للوصول إلى أماكن محددة، وعدم اتباع الطريقة الافتراضية التي يعرضها التطبيق.
 
وبمراجعة الكود البرمجي التجريبي لنظام iOS 18 الذي تقدمه أبل للمطورين، فقد لاحظ المطورين ميزة تدعىCustomRouteCreation في الكود الخلفي لتطبيق الخرائط، حيث ستسمح ميزة المسارات المخصصة الجديدة للمستخدمين بتعيين الطرق المحددة التي يريدون السفر إليها، سواء لأغراض المناظر الطبيعية أو للتعرف على المسار، حيث كانت خيارات المسار التي تتجاوز الخيار الافتراضي إحدى ميزات خرائط أبل‌ المطلوبة بشدة لعدة سنوات حتى الآن.(تكنولوجيا نيوز)
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