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تكنولوجيا وعلوم
لضمان الخصوصية.. ميتا تعتمد التشفير الكلي على رسائل ماسنجر
Lebanon 24
29-03-2024
|
04:00
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كشفت شركة ميتا، الأم لفيسبوك، ماسنجر، واتساب وإنستغرام، عن التقدم الذي أحرزته في نشر التشفير الشامل افتراضيًا على تطبيق ماسنجر التابع لها، والذي تم تنفيذه خلال الأشهر القليلة الماضية.
تعمل شركة ميتا على جعل تشفير الكلي من طرف إلى طرف E2E هو الوضع الافتراضي عبر جميع تطبيقات المراسلة الخاصة بها منذ عام 2019، كجزء من خطة أوسع لدمج منصات المراسلة المختلفة الخاصة بها في خدمة موحدة.
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ورغم أن هذا التشفير قد واجه معارضة على جبهات مختلفة، حيث قالت مجموعات إنفاذ القانون، على وجه الخصوص، إن التشفير الأوسع سيحمي المجرمين في تطبيقات التواصل الاجتماعي، لكن ميتا استمرت في المضي قدمًا بثبات في الخطة على أي حال، والتي أصبحت الآن متاحة لعدد أكبر من مستخدمي ماسنجر.(تكنولوجيا نيوز)
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