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تكنولوجيا وعلوم
لمرة جديدة.. أكس ترفع عدد الأعضاء في المحادثات الجماعية
Lebanon 24
29-03-2024
|
05:00
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قامت منصة اكس بزيادة حد الدردشة الجماعية مرة أخرى، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن المشاركة في مجموعات محادثة خاصة بعدد يصل إلى 256 شخصًا.
وتعمل الشركة على زيادة خيارات الدردشة الخاصة بها، حيث تتطلع الشركة إلى التركيز على جانب التطبيقات التي تقدم المحادثات الجماعية ومحادثات الأعمال على المنصة، وهي التطبيقات التي ارتفعت شعبيتها منذ جائحة كورونا في 2019، حيث انتقلت العديد من الشركات وقطاعات الأعمال للعمل عن بُعد من منازل الموظفين.
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ووفقًا منشور كتبة مهندس تويتر، إنريكي باراغان، عبر حسابه الشخصي، فقد تم زيادة الحد الأقصى لعدد الأشخاص في مجموعة محادثة واحدة، ليشمل 56 شخصًا إضافيًا ويكون الحد الأقصى الآن هو 256 مستخدم. (تكنولوجيا نيوز)
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