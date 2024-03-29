Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

في هذا الموعد.. عشاق "آيباد" على موعد مع نماذج جديدة من آبل

Lebanon 24
29-03-2024 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1180724-638473149493132736.png
Doc-P-1180724-638473149493132736.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية نقلا عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن هويتهم، أن شركة آبل بصدد إطلاق أجهزة "آيباد" جديدة خلال أيار المقبل.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الخطط ليست علنية، إن الأجهزة الجديدة التي طال انتظارها ستركز على الإصدارات المجددة من "آيباد برو" و"آيباد أير".
Advertisement

وحسب "بلومبيرغ"، فإن هذه الخطوة تمثل "نهاية لأطول فترة دون نماذج جديدة من أجهزة آيباد"، والتي تم تقديمها لأول مرة من قبل المؤسس المشارك لشركة آبل، ستيف جوبز، عام 2010.

كما مر حوالي 18 شهرا منذ آخر التحديثات، وهو الانقطاع الذي ساهم بالفعل في تباطؤ الطلب على الأجهزة اللوحية، وفق "بلومبيرغ".

وتراهن آبل على أن الطرازات الجديدة، ذات الرقائق الأسرع والملحقات المُجددة، يمكن أن تساعد في تحفيز مبيعات هذه الفئة.

وكانت شركة آبل قد خططت لإصدار أجهزة "آيباد" الجديدة بحلول نهاية مارس أو أوائل أبريل، لكن الشركة تعمل على الانتهاء من البرامج الخاصة بالأجهزة.

كما تتطلب الشاشات في أحدث الموديلات، تقنيات تصنيع جديدة ومعقدة، مما ساهم في تأخيرها.

وذكرت "بلومبيرغ" سابقا أن طرازات آيباد برو" ستكون مزودة بشاشات "OLED" جديدة أكثر وضوحا، بينما سيكون "آيباد أير" على شاشة ذات مقاس 12.9 بوصة لأول مرة.

وسيكون سعر "آيباد أير" 599 دولارا، فيما يزيد سعر "أيباد برو" بمقدار 200 دولار إضافية. (الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:55 | 2024-03-29
09:00 | 2024-03-29
05:00 | 2024-03-29
04:00 | 2024-03-29
03:51 | 2024-03-29
03:00 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24