رغم العقوبات الأميركية.. هواوي الصينية تضاعف أرباحها في عام 2023

حافظت هواوي على تحقيق نمو قوي في أرباحها الفصلية، مستفيدة من انتعاش أعمالها الاستهلاكية في مواجهة هاتف آيفون التابع لشركة آبل وصعود قسمها السحابي في مواجهة شركة علي بابا القابضة المحدودة.

وأعلنت الشركة الصينية الرائدة في مجال الشبكات والإلكترونيات أرباحًا صافية بلغت نحو 1.9 مليار دولار، مما يعني نموًا قدره 65 في المئة مقارنةً بالرقم المسجل في العام السابق.

وبلغت الإيرادات مقدار 99.18 مليار دولار، وتسلط النتائج الضوء على مدى تقدم هواوي في التغلب على التحديات، وكانت الشركة هدفًا للعقوبات الأميركية وضوابط التصدير لسنوات.

وكشفت الشركة في شهر أب عن تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة Mate 60 المزودة بمعالج مصمم محليًا، مما أدى إلى موجة من الشعبية القومية في الداخل.

وارتفع قسم الإلكترونيات الاستهلاكية بمقدار 17.3 في المئة في عام 2023، ليحقق مبيعات قدرها 34.8 مليار دولار.

وتظهر هواوي بصفتها رمزًا لتصميم الصين على إحباط القيود التي تفرضها واشنطن، وهي تبني الآن شبكة من مصانع صناعة الرقاقات لدعم طموحاتها الطويلة المدى في مجالات، مثل السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.

ونما ذراع الحوسبة السحابية للشركة بمقدار 22 في المئة تقريبًا خلال العام، إذ حققت تقدمًا في التنافس مع تينسنت وعلي بابا.

ونشرت الشركة في هذا الشهر نموذجًا للتنبؤ بالطقس مدعومًا بالذكاء الاصطناعي مع مكتب الأرصاد الجوية في مدينة شنتشن.

وتظهر رقاقات الشركة أيضًا في أنظمة مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين، مثل النظام الذي يستخدمه مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات ومقره هونغ كونغ لتدريب مساعد الذكاء الاصطناعي لجراحي الأعصاب.

وتحرز هواوي تقدمًا في توفير التكنولوجيا لقطاع السيارات، ونمت هذه الأعمال بمقدار 128 في المئة في عام 2023، وكانت هواوي تعرض سيارات Aito في متاجرها في الصين.

وتتزامن عودة هواوي إلى الظهور مع الضغوط المتزايدة على آبل من جانب الحكومة الصينية، التي تشجع استخدام الأجهزة والتكنولوجيا المحلية عبر مختلف الصناعات والقطاعات، ويشمل ذلك الشركات الحكومية.

كما أدى ظهور جهاز Mate 60 إلى زيادة حماس المستهلكين للعلامات التجارية المحلية.

وظلت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى حد بعيد أكبر محرك لإيرادات هواوي إذ بلغت إيراداتها مقدار 50.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.3 في المئة عن العام الماضي.

( ait news)