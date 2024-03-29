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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تنفق ملايين الدولارات لتسريع الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
29-03-2024 | 16:00
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أطلقت الذراع الخيرية لشركة غوغل برنامجًا جديدًا يسمى Accelerator: Geneative AI للمساعدة في تمويل المؤسسات غير الربحية التي تطور تكنولوجيا تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 ومن المقرر تمويل البرنامج بمبلغ قدره 20 مليون دولار في صورة منح ويتضمن في البداية 21 منظمة غير ربحية.

 وتشمل المنظمات غير الربحية Quill.org، وهي تنشئ أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكتابة تعليقات الطلاب، والبنك الدولي World Bank، الذي يبني تطبيق ذكاء اصطناعي توليدي لتسهيل الوصول إلى أبحاث التنمية.

 وبالإضافة إلى التمويل، تحصل المنظمات غير الربحية في برنامج التسريع الممتد لمدة ستة أشهر على إمكانية الوصول إلى التدريب التقني وورش العمل والموجهين والتوجيه من مدرب الذكاء الاصطناعي.

 ومن خلال برنامج الزمالة، تعمل فرق من موظفي غوغل مع ثلاث من المنظمات غير الربحية، وهي Tarjimly و Benefits Data Trust و mRelief، بدوام كامل لمدة تصل إلى ستة أشهر للمساعدة في إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المقترحة.

 وتهدف Tarjimly إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لترجمة اللغات للاجئين، في حين تستفيد Benefities Data Trust من الذكاء الاصطناعي لإنشاء مساعدين يدعمون أخصائيي الحالات في مساعدة المتقدمين من ذوي الدخل المنخفض في التسجيل في المزايا العامة.

 وفي الوقت نفسه، تعمل mRelief على تصميم أداة لتبسيط عملية تقديم طلبات الحصول على مخصصات برنامج SNAP في الولايات المتحدة.

 وقالت آني لوين، مديرة المناصرة العالمية في الذراع الخيرية لشركة غوغل: “يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي فرق التأثير الاجتماعي في زيادة الإنتاجية والإبداع والفعالية في خدمة مجتمعاتها. يشير المستفيدون من تمويل Google.org إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعدهم في تحقيق أهدافهم في ثلث الوقت وبنصف التكلفة تقريبًا”.

 ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة PwrdBy، يعتقد مقدار 73 في المئة من المنظمات غير الربحية أن ابتكار الذكاء الاصطناعي يتماشى مع مهامها، ويعتقد مقدار 75 في المئة منها أن الذكاء الاصطناعي يسهل الحياة، لا سيما في مجالات، مثل تصنيف الجهات المانحة، والمهام المكتبية الروتينية، والمبادرات الموجهة نحو المهمة.

 ولا تزال هناك عوائق كبيرة أمام المنظمات غير الربحية التي تتطلع إلى بناء حلولها للذكاء الاصطناعي أو اعتماد منتجات تابعة لجهات خارجية، وخاصة التكلفة والموارد والوقت.

 وتستشهد لوين باستطلاع أجرته Google.org وجد أن معظم المنظمات غير الربحية تعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يكون قابلًا للاستخدام في عملهم، مع أن ما يقرب من نصف تلك المنظمات غير الربحية لا يستخدمون التكنولوجيا حاليًا نتيجة لمجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية.

( الشرق الأوسط)
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