المُنافسة شرسة.. نموذج جديد للذكاء الاصطناعي قد يتفوق على GPT-4

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أصبح نموذج Claude للذكاء الاصطناعي الذي يصدر عن شركة Anthropic في نسخته الأخيرة Claude 3 Opus، منافساً شرساً لنموذج GPT الشهير والمدفوع الذي يصدر عن شركة OpenAI، والذي يشكو الكثيرون من مشكلات تتعلق بنسخته الأخيرة GPT-4.يأتي ذلك في ظل منافسة كبيرة في الفترة الأخيرة بين عدد من الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي والنماذج الخاصة به، ومنها Microsoft عبر OpenAI، وGoogle عبر إصدارها ‎Gemini ، وAmazon عبر استثمارها في شركة Anthropic.لماذا ينافس Claude 3 Opus إصدار GPT-4 وقد يتفوق عليه؟أصدرت شركة Anthropic نسخة Claude 3 Opus من نموذج Claude في وقت سابق من هذا الشهر، والتي يرى البعض أنها تعادل GPT-4 أو تتفوق عليه.عند إصدار النسخة، كشفت Anthropic عن بيانات مقارنتها لأداء Claude 3 Opus مع أقرانها عبر عديد من المعايير: مثل "المعرفة على مستوى المرحلة الجامعية"، و"حل المشكلات الرياضية"، و"البرمجة"، و"التقييمات المختلطة". وفي جميع هذه المعايير جاءت Claude في المقدمة تقريباً، بحسب موقع Business Insider.ربما يرى البعض أنه من الطبيعي أن تنحاز أي شركة لنموذجها في مثل هذه المقارنات، لكن منصة LMSYS Chatbot Arena لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي أعلنت هذا الأسبوع أيضاً، تفوق Claude 3 Opus على GPT-4.بل ربما أصبح الكثيرون أكثر إعجاباً بنموذج Claude 3 Opus، فتوصل مهندس البرمجيات أنطون بعد جلسة برمجة مطولة مع النموذج أنه سحق GPT-4، بحسب ما أعلن على منصة X الأسبوع الماضي.كما أقرت المستثمرة ألي ك. ميلر أن GPT-4 يبدو أسوأ مما كان عليه قبل بضعة أشهر. وكتبت: "معظم الأشخاص الذين أعرفهم يستخدمون Claude 3، بالإضافة إلى نموذج Mixtral 8x7B الخاص بشركة Mistral AI".وكتب أستاذ بكلية وارتون لإدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا، إيثان موليك، على X، أنه وجد أن Claude 3 على دراية أفضل بلغات إلفيش التي أنشأها الكاتب جون رونالد تولكين، وأنه قام بترجمة أصلية لجملة طلبها منه بهذه اللغات، بينما بحث GPT-4 في الويب.وفي الوقت نفسه، في منتدى OpenAI، وصف المستخدمون Claude بأنه أكثر موثوقية بكثير في مهام مثل البرمجة، ووصفوا Claude 3 Opus بأنه أقرب إلى الأداء الأكثر وضوحًا الذي حققه GPT-4 عند إصداره.شكاوى من GPT-4انتقل مستخدمو GPT-4، الذي تم إصداره لأول مرة في آذار 2023، في الأيام الأخيرة، إلى منتدى مطوري OpenAI ووسائل التواصل الاجتماعي، للتنفيس عن النموذج الذي يبدو أنه أقل قدرة بكثير مما كان عليه من قبل، بحسب موقع Business Insider.وشكا البعض من عدم اتباع "التعليمات الصريحة" من خلال توفير رمز مقطوع عند مطالبته بالكود الكامل. بينما يشير آخرون إلى مشكلات تتعلق بالحصول على نموذج الرد على استفساراتهم. (cnbc)