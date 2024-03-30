مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)

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كشفت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة مايكروسوفت تعمل على تطوير منصة ألعاب محمولة لتنافس فيها المنصات التي تطلقها Nintendo وسوني وبعض الشركات الأخرى.وتبعا لموقع Windows Central فإن مايكروسوفت قد طورّت بالفعل نماذج أولية لمنصاتها الجديدة، وهذه النماذج في مرحلة الاختبار والتقييم، ومن غير المعروف بعد هل ستطلق منها نسخ كاملة في الأسواق العالمية أم أن الأمر سيبقى مجرد مشروع لتطوير إلكترونيات أخرى.وأشار الموقع إلى أن مشروع المنصات الجديدة يعمل عليه خبراء مايكروسوفت الذين يطورون الحواسب اللوحية وأجهزة Surface المحمولة.وتذكر بعض التسريبات أن منصات مايكروسوفت الجديدة ستكون منافسة لمنصات Steam Deck والمنصات التي تطلقها سوني، وستكون قادرة على تشغيل ألعاب الفيديو دون الحاجة للاستفادة من الخدمات السحابية كما هو الحال مع منصات Xbox على سبيل المثال.وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أشارت فيه بعض مواقع الإنترنت إلى أن شركة سوني تتحضر لإطلاق منصات الألعاب الجديدة PlayStation 5 Pro، والتي ستكون أفضل بنسبة 45% من ناحية الأداء مقارنة بمنصات PS5 الحالية. (روسيا اليوم)