Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)

Lebanon 24
30-03-2024 | 05:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة مايكروسوفت تعمل على تطوير منصة ألعاب محمولة لتنافس فيها المنصات التي تطلقها Nintendo وسوني وبعض الشركات الأخرى.

وتبعا لموقع Windows Central فإن مايكروسوفت قد طورّت بالفعل نماذج أولية لمنصاتها الجديدة، وهذه النماذج في مرحلة الاختبار والتقييم، ومن غير المعروف بعد هل ستطلق منها نسخ كاملة في الأسواق العالمية أم أن الأمر سيبقى مجرد مشروع لتطوير إلكترونيات أخرى.
Advertisement

وأشار الموقع إلى أن مشروع المنصات الجديدة يعمل عليه خبراء مايكروسوفت الذين يطورون الحواسب اللوحية وأجهزة Surface المحمولة.

وتذكر بعض التسريبات أن منصات مايكروسوفت الجديدة ستكون منافسة لمنصات Steam Deck والمنصات التي تطلقها سوني، وستكون قادرة على تشغيل ألعاب الفيديو دون الحاجة للاستفادة من الخدمات السحابية كما هو الحال مع منصات Xbox على سبيل المثال.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أشارت فيه بعض مواقع الإنترنت إلى أن شركة سوني تتحضر لإطلاق منصات الألعاب الجديدة PlayStation 5 Pro، والتي ستكون أفضل بنسبة 45% من ناحية الأداء مقارنة بمنصات PS5 الحالية. (روسيا اليوم)

تكنولوجيا وعلوم

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2024-03-30
03:00 | 2024-03-30
02:00 | 2024-03-30
00:00 | 2024-03-30
16:00 | 2024-03-29
13:55 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24