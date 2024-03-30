تسريبات تكشف عن الموعد المتوقع لإنطلاق حدث Huawei P70

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن موعد إنطلاق حدث هواوي المرتقب للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Huawei P70، مع تفاصيل كاملة حول مواصفات وسعر هذه الإصدارات.

أوضحت الصور المسربة للملصق الإعلاني الذي نشر على منصة “Weibo” موعد حدث هواوي الذي يعقد في 4 من شهر نيسان المقبل للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف P70.

ولقد كشفت صور مسربة أخرى التفاصيل المميزة لهواتف Huawei P70 القادمة وأيضاً التصميم المميز لهذه الإصدارات، كما أكدت التسريبات على أن السلسلة تتضمن الإصدار الرئيسي مع Huawei P70 Pro، وP70 Pro Plus، وأيضاً هاتف P70 Art.

( نبض)