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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تبدأ إغلاق خدمة بودكاست نهائياً

Lebanon 24
30-03-2024 | 15:00
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تبدأ شركة غوعل إغلاق خدمة الاستماع إلى البرامج الصوتية “بودكاست” في غضون أيام، وبدأت الشركة إرسال تنبيهات تحث مستخدمي الخدمة في الولايات المتحدة على نقل اشتراكاتهم إلى خدمة “يوتيوب ميوزيك” بحلول مطلع شهر نيسان المقبل، لاستئناف متابعة برامجهم المفضلة.

 وتُعد خدمة غوغل بودكاست إحدى أشهر خدمات الشركة عالميًا، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أنه جرى تثبيت تطبيقها أكثر من 500 مليون مرة في أجهزة أندرويد منذ إطلاقها وحتى الآن.

 وتميزت خدمة بودكاست من غوغل بواجهة بسيطة في تطبيقاتها المختلفة لاكتشاف ملفات بودكاست ومتابعتها والاستماع إليها على نحو سهل وسلس بأدوات تحكم بسيطة.

 وفوجئ مستخدمو التطبيق في سبتمبر الماضي بقرار غوغل وإعلانها أنها ستبدأ بإغلاق تطبيق Podcasts مطلع عام 2024 كجزء من خطتها الواسعة لتركيز خدماتها الصوتية في يوتيوب.

 وبحلول نهاية عام 2023، وفرت غوغل إمكانية نقل ملفات البودكاست إلى خدمة يوتيوب ميوزيك، كما أضافت إمكانية تحميل خلاصات RSS الخاصة بملفات بودكاست أيضًا.

 ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بملفات الفيديو الصوتية الموجودة بالفعل في يوتيوب. ومن جهة أخرى، أبرمت شركة سبوتيفاي صفقة مع شركة Universal Music Group لجلب برامج بودكاست المصورة إلى مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة هذا الشهر.

 وتؤكد صفحة الدعم على موقع جوجل الرسمي أن المستخدمين في الولايات المتحدة لن يتمكنوا من استخدام تطبيق Podcasts بعد نهاية اذار 2024، لكن غوغل ستوفر للمستخدمين وقتًا إضافيًا لحفظ اشتراكاتهم من خلال السماح لهم باستخدام ميزة تصدير الاشتراكات حتى تموز المقبل.

( ait news)
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