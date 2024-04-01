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تكنولوجيا وعلوم
آيفون 16... تسريبات عن مظهره وخصائص أخرى
Lebanon 24
01-04-2024
|
02:00
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تحدثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وجود معلومات تعكس نية شركة أبل في تحسين إطار التيتانيوم لجهاز آيفون 16 القادم.
وجاءت الرغبة في التغيير بحسب الصحيفة بعد إحباط المستخدمين من تغير لون التيتانيوم في هواتف آيفون 15 عند ملامستها لزيوت البشرة وبصمات الأصابع.
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ومن خلال تفاعل سطح التيتانيوم مع الهواء تنتج طبقات رقيقة جدا من الأكاسيد، التي تشتت الضوء وتعطي المعدن تشطيبات ملونة.
ووفقا للأستاذ والتر نافاريني من جامعة البوليتكنيك في ميلانو، فإن أحد العوائق الرئيسية لاستخدام التيتانيوم هو "التغيير اللوني الذي تسببه الآثار الدهنية للمواد الزيتية على السطح".
ولم تؤكد شركة أبل حتى الآن موعد إصدار آيفون 16، وسط حالة ترقب من قبل المستخدمين للتعديلات التي قد تدخلها الشركة على الجيل الجديد.
واشترك آيفون 15 بالجيل السابق بمجموعة من الخصائص لكنه تطور عنه فيما يخص منفذ الشحن وقدرة الكاميرا على التكبير بالإضافة إلى خصائص التقاط الصور وزر الأكشن.
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