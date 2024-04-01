نظارات "ميتا" تستقبل خصائص الذكاء الاصطناعي قريباً

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تستعد شركة ميتا لتزويد نظارتها الذكية الأحدث Ray-Ban Meta بمساعدها الذكي Meta AI، والذي سيسمح للمستخدمين باستخدام الكاميرات المثبتة بها، للتعرف على الأشياء المحيطة، وطرح أسئلة حولها، إلى جانب إجراء ترجمة فورية للنصوص، بحيث تظهر أمام عيني المستخدم.التحديثات الجديدة، من المنتظر وصولها الشهر المقبل، بحسب نيويورك تايمز، إذ حصلت الصحيفة الأميركية على فرصة لتجربة مساعد ميتا الذكي المستخدم في نظارتها، إذ يحتاج المستخدم إلى استدعاء المساعد الذكي عبر أمر صوتي "Hey Meta"، وبالتالي يبدأ في طرح تساؤله أو طلبه.ويستقبل المستخدم إجابة من "ميتا إيه آي" في صورة صوت روبوتي، عبر مكبرات صوت النظارة، الموجودة في نهاية ذراعيها.أعلنت شركة ميتا عن نظارتين جديدتين للواقع الافتراضي والمعزز، بمزايا متطورة جديدة، وهما "ميتا كويست 3" و"راي بان ميتا".محررا نيويورك تايمز، استخدما النظارة في جولة على مدى أسابيع، إذ تنوع استخدامهما لمنصة ميتا الذكية الجديدة داخل بعض المتاجر، وأحد المتاحف، وحديقة حيوانات.وعلى الرغم من أن النظارة استطاعت التعرف بدقة على أنواع كلابهما، إلا أن Meta AI واجهت مشكلة ملحوظة مع التعرف على الحيوانات بحديقة أوكلاند بكاليفورنيا، ولكن قد يكون ذلك مبرراً نتيجة وجود معظم الحيوانات وراء القضبان في أقفاصها، إلى جانب وجودها بعيدة بعض الشيء خلال تصويرها.كما اصطحب محررا نيويورك تايمز نظارتيهما بمساعد ميتا الجديد في جولة تسوق، واستطاع المساعد الذكي التعرف على المواصفات الغذائية لنصف المنتجات، ولكنهما لاحظا أن التجربة لم توفر وقتاً، مقارنة بقراءة المواصفات المكتوبة على تغليف المنتجات.ولعب مساعد ميتا دوراً كبيراً في الطهي، مثل الحصول على معلومات حول الوصفات، وأظهر رد فعل حال كانت يد المستخدم غير نظيفة، أو يحمل بعض الأدوات، كما أدى بشكل جيد في التعرف على المكونات المتوفرة داخل المطبخ، لاقتراح أطباق يمكن إعدادها باستخدام تلك المكونات.أما فيما يتعلق بالتعرف على المزارات والأماكن المميزة، فكانت التجربة خليطاً من المحاولات الناجحة وغير الموفقة، حيث أشار التقرير إلى أن الحصول على إجابة صحيحة يتطلب في بعض الأحيان زاوية تصوير واضحة للمكان المراد التعرف على معلومات حوله.ويدعم مساعد ميتا الصوتي الذكي، الترجمة بين لغات الإنكليزية، والألمانية، والفرنسية، والإسبانية، والإيطالية.وأشار محررا الصحيفة الأميركية إلى أن موقفهما كان صعباً عندما استخدما النظارة في الحديقة، لأنهما طوال الوقت كانا يوجهان أوامر صوتية إلى مساعد ميتا الذكي، مما كان يثير استغراب المحيطين بهما من زوار الحديقة، فظاهر الأمر أنهما يتحدثان إلى نفسيهما بصوت مرتفع.وعلى مستوى استخدام النظارة في المطبخ، أشار تقرير نيويورك تايمز إلى أن طلب مقترحات لوصفات طهي اعتماداً على المكونات التي ترصدها كاميرا نظارة ميتا أمام المستخدم لا يقدم نتائج عملية، لأنه يقدم مقترحاً واحداً، ويبدأ في قراءة الخطوات، وعلق المتحدث باسم ميتا أن هذه المسألة يسهل حلها، من خلال قيام المستخدم بتوجيه أوامر أدق لتضييق نطاق إجابة المساعد الذكي.وأكد أيضاً المتحدث باسم ميتا أن مساعد ميتا الجديد ما زال في مراحله الأولى على نظارتها الذكية، وبالتالي سيتطور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، مع الحصول على ردود فعل المستخدمين عند وصول المساعد الجديد بحلول الشهر المقبل.يُذكر أن سوق النظارات الذكية يشهد طفرة كبرى مع موجة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم بالفعل شركة Brilliant Labs نظارة Frame التي تستخدم نموذج GPT-4 لفهم العالم أمام المستخدم وإجابة تساؤلاته، ومن المقرر أن تصل الأسواق الشهر المقبل، بسعر 350 دولاراً.