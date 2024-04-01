"سامسونغ" تطلق هاتفها الجديد... هذه مميزاته

أطلقت شركة "سامسونغ" هاتفها الذكي Galaxy M55 5G الجديد، الذي لا يتعدى وزنه 180 غراماً.



وأشارت الشركة الى أن هاتفها الذكي Galaxy M55 5G الجديد من الفئة المتوسطة يدعم شبكة الاتصالات الجوالة 5G الحديثة، ويأتي بشاشة Super AMOLED قياس 6.7 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 1080 بيكسل.

Advertisement

ويبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتز، بينما تصل درجة السطوع القصوى إلى 1000 نيت.

وقامت شركة سامسونغ بتثبيت مستشعر بصمة الأصابع بشكل غير ظاهر تحت الشاشة، وتمتاز كاميرا السيلفي بعدسة f/2.4 وبدقة 50 ميغابيكسل، وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي تظهر الكاميرا الرئيسية بعدسة f/1.8 وبدقة 50 ميغابيكسل مع تثبيت بصري للصورة، وتعمل الكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية بدقة 8 ميغابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر بدقة 2 ميغابيكسل.

ويزخر الهاتف الذكي Galaxy M55 5G الجديد ببطارية سعة 5000 مللي أمبير/ساعة، والتي تتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C وبسرعة تصل إلى 45 وات.

وينبض بداخل الهاتف الذكي Galaxy M55 5G الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 1 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، والتي يتم توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD.

ويعتمد الهاتف الذكي على نظام التشغيل One UI 6.1، الذي يستند إلى نظام التشغيل غوغل أندرويد 14. وتضمن الشركة الكورية توفير 4 تحديثات كبيرة لنظام التشغيل وضمان تحديثات الأمان لمدة 5 سنوات.