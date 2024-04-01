أتبحثون عن أرخص رحلة طيران ممكنة؟ هذا الخبر لكم

تعتبر "كاياك" أحدث شركة تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي في محاولة لجعل تخطيط العطلات أسهل، وقد أدخلت آلية جديدة مستندة إلى "جي بي تي" للعثور على أرخص رحلات الطيران الممكنة.



ويشير محرك بحث السفريات إلى ان أي شخص عثر على رحلة طيران عبر الإنترنت يمكنه استخدام آليتها الجديدة التي تسمى "برايس تشيك" (التحقق من الأسعار) بسرعة لمعرفة ما إذا كان هناك بديل أرخص لهذا المسار قبل الحجز.

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وتقوم العملية على التقاط صورة شاشة للموقع الذي عثرت عليه على رحلة الطيران وتحميلها إلى تطبيق كاياك، مثلما تحمل وتشارك الصور على واتس آب أو أي تطبيق محادثة آخر. ويمكن فعل هذا بنقرات بسيطة على الشاشة.

ويعمل الذكاء الاصطناعي الخاص بالبرنامج، والذي يعتمد على "جي بي تي"، على ترشيح البيانات ذات الصلة من صورة الشاشة التي يستخدمها كاياك للبحث عن أرخص البدائل الممكنة من أجل الرحلة المطلوبة عبر كل الشركات.

ويمكن فتح الصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي عبر موقع الشركة أو تطبيقها على المحمول.



ويعتقد باحثو السياحة أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً مهماً على نحو متزايد في كل مجالات صناعة السفر، لا سيما في اقتراح عطلات ملائمة والعثور عليها، وهو نظام تكون فيه الآلات المدربة أسرع من الإنسان.

كما يعتقد خبراء الصناعة أنه سوف يتسنى لأي شخص في المستقبل إبلاغ الذكاء الاصطناعي عن الأشياء المهمة له عند السفر والمبلغ الذي يريد إنفاقه، وسيقدم الذكاء الاصطناعي عروضاً ملائمة قد لا تكون ظهرت على رادار الشخص.