بالتفاصيل.. إليكم أفضل خمس حواسيب محمولة منخفضة السعر

قد يكون من الصعب إيجاد حاسوب محمول منخفض السعر يتمتع بأداء قوي؛ إذ لا تتوفر مجموعة واسعة من الحواسيب المحمولة التي تمتاز بأداء جيد، وجودة تصنيع عالية، وتُباع بسعر منخفض يقل عن 500 دولار.ومع ذلك، هناك بعض الخيارات المحدودة المتوفرة في السوق التي تجمع بين السعر المنخفض وجودة الأداء والتصنيع، والتي يمكنك استخدامها لأداء المهام اليومية المتوسطة. فما هي أبرزها؟Acer Aspire 5 هو حاسوب محمول يعمل بنظام ويندوز 11 وهو مناسب لتصفح الويب والقيام بمهام العمل الأساسية ومشاهدة مقاطع الفيديو.يعمل هذا الحاسوب بمعالج (Intel Core i3-1115G4) المتوسط الأداء ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel UHD Graphics)، ويمتاز بعمر البطارية الذي يدوم 8 ساعات.يضم هذا الحاسوب شاشة بمقاس قدره 14 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1080 بكسلًا، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت.يُباع حاسوب Acer Aspire 5 بسعر قدره 463 دولارًا.إذا كنت تبحث عن حاسوب محمول لا يزيد سعره على 500 دولار، ويندرج ضمن فئة 2 في واحد فسيكون حاسوب Lenovo Chromebook Duet 3 مناسبًا لك.يُباع هذا الحاسوب بسعر قدره 300 دولار، ويمكنك استخدامه كجهاز لوحي أو حاسوب محمول، فهو يأتي مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل، يمكنك ربطها بالشاشة لاستخدامه كالحاسوب المحمول التقليدي، أو استخدام الشاشة وحدها كجهاز لوحي.يعمل هذا الحاسوب بنظام Chromebook ويعمل بمعالج (Snapdragon 7c Gen 2)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة قدرها 128 جيجابايت.يضم حاسوب Lenovo Chromebook Duet 3 شاشة بمقاس قدره 10.9 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2000 × 1200 بكسل، وهو مناسب لمشاهدة مقاطع الفيديو، وتصفح الويب، وإنجاز مهام العمل اليومية كتحرير المستندات، وتتبع رسائل البريد الإلكتروني.يضم حاسوب أسوس VivoBook Go 14 شاشة مشرقة بمقاس قدره 14 بوصة وبدقة قدرها 1920 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، ويعمل بمعالج AMD Ryzen 3 7320U ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع AMD Radeon، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 256 جيجابايت.يُعدّ VivoBook Go مناسبًا لأداء المهام اليومية مثل: تصفح الإنترنت، وتحرير المستندات، وقراءة ملفات PDF، ويستمر بالعمل مدة تصل إلى 7 ساعات.يُباع حاسوب أسوس VivoBook Go 14 بسعر قدره 450 دولارًا.يضم حاسوب Acer Chromebook Plus 514 شاشة من نوع (LCD) بقياس قدره 14 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا.يعمل هذا الحاسوب بمعالج (AMD Ryzen 7320C)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (AMD Radeon)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع (SSD) بسعة قدرها 256 جيجابايت.تستمر بطارية حاسوب Acer Chromebook Plus 514 بالعمل مدة تصل إلى 12 ساعة، ويُباع بسعر قدره 450 دولارًا.يضم حاسوب Surface Go 3 من مايكروسوفت شاشة تعمل باللمس بمقاس يبلغ 10.5 بوصات، وبدقة قدرها 1920 × 1280 بكسلًا، ويعمل هذا الحاسوب بمعالج (Intel Pentium Gold 6500Y) أو بالجيل العاشر من معالج (Intel Core i3-10100Y)، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.يندرج حاسوب مايكروسوفت ضمن فئة 2 في واحد، وتُباع لوحة المفاتيح بنحو منفصل عن الشاشة، ويمتاز حاسوب مايكروسوفت Surface Go 3 بعمر البطارية الطويل؛ إذ يمكن أن يستمر بالعمل مدة تصل إلى 11 ساعة.يُباع حاسوب Microsoft Surface Go 3 بسعر يبدأ من 350 دولارًا.(البوابة العربية للأخبار التقنية)