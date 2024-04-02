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تكنولوجيا وعلوم
من آبل.. خبر غير سار لحاملي هواتف آيفون 6 بلس
Lebanon 24
02-04-2024
|
09:45
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أعلنت شركة آبل وضع هاتف آيفون 6 بلس في قائمة الأجهزة القديمة، مما يعني انتهاء كافة أشكال الدعم المختلفة التي تُقدم له من الشركة.
وتعد الشركة الأمريكية المنتجات التي تطلقها قديمة، عندما يمضي على إيقاف بيعها ما يزيد على 7 سنوات.
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وتوقف آبل كافة الخدمات المتعلقة بالعتاد للمنتجات القديمة، كما تتوقف عن تقديم قطع الغيار لتلك المنتجات.
وكانت آبل قد أطلقت هاتفي آيفون 6 وآيفون 6 بلس في سبتمبر من عام 2014، مع مزايا رئيسية مثل إضافة شاشات أكبر من الإصدارات السابقة ودعم خدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay.
وأوقفت الشركة إنتاج آيفون 6 بلس في أيلول من عام 2016، لكن آيفون 6، وهو الإصدار الأصغر، ظل متاحًا بعدها من خلال الموزعين في بعض البلدان لمدة أطول، لذا فإنه لا يُعد جهازًا قديمًا حتى الآن، وفقًا للمعايير الخاصة بشركة آبل.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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