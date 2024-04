لأهداف دراسية.. لينوفو تطلق حاسوبها الخاص للطلاب

Advertisement

أطلقت شركة لينوفو الجهاز اللوحي Xiaoxin Pad Plus بإصدار جديد يُسمى Comfort Edition، وهو مخصص للطلاب، ومجهز لأغراض الدراسة والتعلم.ويعد جهاز Xiaoxin Pad Plus بإصداره الجديد جهازًا لوحيًا للدراسة على نحو خاص، إذ إنه يهدف إلى توفير تجربة مشاهدة مريحة مع تقليل إجهاد العين لأقل حد.ويتميز الجهاز اللوحي بشاشة تشبه الورق قياسها 12.7 إنشًا بدقة قدرها 2944 × 1840 بكسلًا، وتحتوي الشاشة على تقنيات متقدمة لتقليل التوهج الصادر عن الشاشة بنسبة تصل إلى 80%، مما يقلل إجهاد العين، ويجعل استخدام الجهاز أكثر راحة في أثناء جلسات الدراسة الطويلة.وتقدم لينوفو للطلاب عددًا هائلًا من الدروس التعليمية يمكن الوصول إليها عبر الجهاز اللوحي لمختلف المراحل التعليمية، كما يحتوي الجهاز على أدوات مفيدة أخرى لتسهيل الدراسة ومراجع تغطي موضوعات متعددة.ويحتوي الجهاز على ميزة التحكم مِن بعد، التي تمكن الآباء من متابعة استخدام أطفالهم للجهاز اللوحي، والتحكم في مدة الاستخدام، وغيرها من الخيارات.ويعمل الجهاز اللوحي بمعالج ثماني النواة لم تحدده الشركة، وذاكرة عشوائية بسعة قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين قدرها 128 جيجابايت، وبطارية كبيرة بسعة قدرها 10200 ميلي أمبير، وتزعم لينوفو أنها تدوم لما يزيد على 7 ساعات من تشغيل الفيديو المستمر.ويبلغ سعر الجهاز اللوحي Lenovo Xiaoxin Pad Plus إصدار Comfort Edition نحو 200 دولار أمريكي.(البوابة العربية للأخبار التقنية)