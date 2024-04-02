أول هاتف ذكي مزود باتصالات عبر الأقمار الصناعية معروض للبيع رسميًا

بدأت شركة OPPO رسميًا في بيع هاتفها Find X7 Ultra Satellite Edition في الصين. يتيح الهاتف الذكي الذي تم الكشف عنه قبل بضعة أيام فقط للمستخدمين الاتصال بالأقمار الصناعية لإجراء المكالمات والرسائل.

بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضًا أول هاتف ذكي في العالم يدعم الاتصال بشبكة 5.5G.

يمكن للمستهلكين في الصين شراء إصدار Find X7 Ultra Satellite Edition بدءًا من اليوم مقابل 7499 يوانًا (حوالي 1036 دولارًا).

يأتي الهاتف من خلال متجر OPPO الرسمي عبر الإنترنت ويأتي بثلاثة ألوان: الأزرق والبني والأسود.

تعتبر أهم ميزة بالهاتف الذكي هي الاتصال عبر الأقمار الصناعية، والذي يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية حتى في حالة عدم توفر اتصال. وهذا يضمن بقاء المستخدمين على اتصال حتى في المناطق التي لا يمكن الاعتماد على الشبكات الخلوية فيها.

بالإضافة إلى ذلك، يعد Find X7 أول هاتف ذكي في العالم يدعم تقنية 5.5G (5G-Advanced). وتعد شبكة 5.5G بتحسينات كبيرة في مقارنةً بشبكة 5G التقليدية، مثل سرعات أعلى بشكل ملحوظ وتقليل زمن الوصول.

يُترجم كل ذلك إلى سرعة تنزيل أسرع، وبث أكثر سلاسة عند مشاهدة المحتوى المفضل لديك، وتجربة ألعاب أكثر استجابة.

وبالإضافة إلى ميزات الاتصال هذه، يشترك إصدار الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في تصميمه ومواصفاته الأساسية مع الطراز القياسي.

يتضمن ذلك شاشة AMOLED منحنية مقاس 6.82 بوصة بدقة 3168 × 1440 وتدعم معدل تحديث متكيف من 1 إلى 120 هرتز للحصول على مرئيات سلسة.

يوجد بالداخل معالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي، إلى جانب ذاكرة عشوائية LPDDR5X وتخزين UFS 4.0. وتعمل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير على تشغيل الجهاز الذي يدعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط.

يتميز الهاتف بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر كبير مقاس 1 بوصة وفتحة f/1.8 للحصول على أداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة.

( التقنية بلا حدود)