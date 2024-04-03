"طلب قوي" على سيارة "شاومي" الكهربائية.. هذه مواصفاتها

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وصلت مدة الانتظار في قائمة المشترين المحتملين لسيارة "شاومي" الكهربائية الجديدة SU7، إلى فترات تتراوح بين 4 و7 أشهر، في إشارة إلى الطلب القوي على أولى سيارات الشركة الصينية على الإطلاق.وبدأت الشركة المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى في تلقي الطلبات، الخميس الماضي، وقالت إن الطلبات المسبقة وصلت إلى 88 ألفاً و898 خلال 24 ساعة.وقد تستغرق عمليات تسليم طراز SU7 "العادي" بين 18 و21 أسبوعاً، وفق وكالة "رويترز". وتأتي هذه السيارة بسعر 215 ألفاً و900 يوان (29 ألفاً و870 دولاراً).فيما قد يستغرق تسليم طراز SU7 Pro، والتي تأتي بسعر 245 ألفاً و900 يوان (نحو 34 ألف دولار)، بين 18 و21 أسبوعاً أيضاً. في حين أن أغلى طراز SU7 Max، والذي يأتي بسعر 299 ألفاً و900 يوان (ما يزيد على 41 ألف دولار)، قد يستغرق بين 27 و30 أسبوعاً.وتعتمد "شاومي" على شريك لتصنيع سياراتها محلياً في الصين، وهي شركة BAIC، التي لديها قدرة تصنيعية تصل إلى 200 ألف سيارة سنوياً.وتأتي سيارة الشركة الصينية بثلاثة إصدارات هي SU7 وSU7 Pro وSU7 Max، وهي مزودة بمحركات من نوع HyperEngine. ويأتي إصدار "ماكس" بمحركين، فيما يأتي الإصدار العادي بمحرك واحد.وزودت "شاومي" سيارتها من طراز SU7 Max ببطارية تسمح بالقيادة حتى 800 كيلومتر في الشحنة الواحدة، كما يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كلم/س من الثبات خلال 2.78 ثانية.وطورت الشركة الصينية، بطارية سيارتها الجديدة بتقنية شحن سريع، إذ يمكنها قطع مسافة 220 كيلومتر بعد شحنها لمدة 5 دقائق فقط، كما يمكنها قطع 510 كيلومترات إذا تم شحنها لمدة 15 دقيقة. أما الإصدار العادي من السيارة، فيأتي ببطارية تكفي للقيادة 668 كيلومتراً.ويضم فريق "شاومي" المختص بعمليات التصميم والتصنيع للسيارات الكهربائية، نخبة من أفضل المهندسين والمطورين من شركات كبرى مثل "مرسيدس"، و"بي إم دبليو".واهتمت "شاومي" بتفاصيل تصميم سياراتها بدقة فائقة، إذ أن المصابيح الأمامية مصممة على هيئة قطرة مياه، وهو رمز صيني يُعبّر عن الأرز، إلى جانب تصميم إضاءة السيارة الخلفية بشكل يغطي ظهر السيارة والجوانب الخلفية.وحاولت الشركة السير على نهج مواطنتها "هواوي"، إذ طورت إصداراً من نظام تشغيل هواتفها HyperOS لسياراتها الجديدة، وذلك اعتماداً على معالج "كوالكوم سناب دراجون 8295" الذي يساعد على تشغيل السيارة خلال 1.49 ثانية.ويسمح نظام التشغيل بالتحكم في جميع عناصر السيارة، بداية من أنظمة الترفيه لتشغيل الموسيقى والفيديوهات، وصولاً إلى التحكم في وضعية المقاعد، والتحكم في كل أجهزة "شاومي" من خلال شاشة 16.1 بوصة بدقة عرض 3K.ويمكن تقسيم الشاشة الرئيسية المجاورة للسائق إلى 3 أقسام، إذ يمكن فتح أكثر من تطبيق في الوقت ذاته، كما يمكن عرْض محتوى هواتف "شاومي" مباشرة على شاشة السيارة.وتتيح "شاومي" للمطورين منصة أدوات وخدمات Xiaomi CarIOT، تسمح لهم بتطوير تطبيقات وتجارب مختلفة سواء للسائق أو للركاب، إذ من الممكن تطوير تطبيق يُذكّر الراكب بربط حزام الأمان.وتأتي السيارة الجديدة من "شاومي" بمساعد للقيادة الذاتية Xiaomi Pilot، ويعتمد في عمله على معالجات "نيفيديا Orin"، إلى جانب عدد من المستشعرات، مثل الرادار الضوئي LiDAR، والذي يُقدّم نطاق رؤية يصل حتى 200 متر، ما يسهم في رصد أي عقبات على الطريق خلال تفعيل القيادة الذاتية.