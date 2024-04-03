لأداء أفضل.. بي ام دبليو تطوّر برمجيات سيارتها الكهربائية

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أعلنت بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات أنها تؤسس مشروعًا مشتركًا مع شركة الهندسة الهندية العملاقة Tata يركز على برمجيات السيارات الكهربائية، في خطوة مهمة لتعزيز قدراتها في مجال برمجيات السيارات.ويهدف المشروع المشترك الجديد إلى إنشاء مركز رئيسي لتطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند مع مواقع في بيون وبنغالورو وتشيناي.وينصب تركيز المشروع المشترك على تطوير حلول برمجية متطورة لسيارات بي إم دبليو المستقبلية.وقالت بي إم دبليو: "تعاوننا مع Tata يسرع تقدمنا في مجال المركبات المعرفة بالبرمجيات. تمتلك الهند مجموعة كبيرة من المواهب التي تتمتع بمهارات متميزة في هندسة البرمجيات والتي يمكنها المساهمة في تشكيل تجارب السيارات المتميزة مثل القيادة الآلية".