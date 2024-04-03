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تكنولوجيا وعلوم

لأداء أفضل.. بي ام دبليو تطوّر برمجيات سيارتها الكهربائية

Lebanon 24
03-04-2024 | 12:40
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أعلنت بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات أنها تؤسس مشروعًا مشتركًا مع شركة الهندسة الهندية العملاقة Tata يركز على برمجيات السيارات الكهربائية، في خطوة مهمة لتعزيز قدراتها في مجال برمجيات السيارات.
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ويهدف المشروع المشترك الجديد إلى إنشاء مركز رئيسي لتطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند مع مواقع في بيون وبنغالورو وتشيناي.

وينصب تركيز المشروع المشترك على تطوير حلول برمجية متطورة لسيارات بي إم دبليو المستقبلية.

وقالت بي إم دبليو: "تعاوننا مع Tata يسرع تقدمنا في مجال المركبات المعرفة بالبرمجيات. تمتلك الهند مجموعة كبيرة من المواهب التي تتمتع بمهارات متميزة في هندسة البرمجيات والتي يمكنها المساهمة في تشكيل تجارب السيارات المتميزة مثل القيادة الآلية".
 
ويركز المشروع المشترك على تطوير حلول برمجيات السيارات المتقدمة، ويشمل ذلك أنظمة القيادة الآلية، ومنصات المعلومات والترفيه، والخدمات الرقمية للمركبات المعرفة بالبرمجيات.

ويعمل جانب تكنولوجيا المعلومات التجاري على رقمنة وأتمتة عمليات تطوير منتجات بي إم دبليو وإنتاجها ومبيعاتها.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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