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تكنولوجيا وعلوم

بسعر منخفض.. ريلمي تستعرض هاتفها الجديد

Lebanon 24
03-04-2024 | 13:30
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كشفت شركة ريلمي رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Realme C65 رسميًا، وهو هاتف يأتي بمواصفات مقبولة وسعر منخفض.

ويحمل هاتف ريلمي الجديد ظهرًا لامعًا من الجهة الخلفية مع كاميرات خلفية يشبه شكلها إلى حد بعيد هاتف جالاكسي S22، ويبلغ سمك الهاتف 7.64 ملم ويزن 185 جرامًا.
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ويضم الهاتف شاشة نوعها LCD قياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها +HD ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وتحتوي الشاشة على نتوء في المنتصف يضم كاميرا السيلفي مع ميزة Mini Capsule 2.0 التي تشبه خاصية الجزيرة التفاعلية في هواتف آيفون الحديثة.

ويعمل الهاتف بمعالج Helio G85 من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية قدرها 6 أو 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 أو 256 جيجابايت.

ويتميز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 45 واطًا.

ويدعم الجهاز تقنية بلوتوث 5.0 ويحتوي على منفذ السماعات السلكية 3.5 ملم وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ويتمتع الجهاز بميزة مقاومة الرذاذ والغبار بمعيار IP54.

وتطرح ريلمي هاتفها الذكي Realme C65 باللونين الأسود والأرجواني، ويتوفر بثلاثة إصدارات بمساحات تخزين وذواكر عشوائية مختلفة بسعر يتراوح بين 150 و 200 دولار أمريكي، ومن المقرر أن يتوفر في الكثير من الأسواق حول العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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