زلزال تايوان القوي.. يهدّد تأمين إمدادات الرقائق الإلكترونية

Advertisement

تسبب الزلزال الأخير الذي ضرب تايوان، والذي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، في مقتل وإصابة المئات حتى الآن، فضلاً عن تدمير عشرات الطرق والجسور والأنفاق وتعطيل خدمات السكك الحديدية والإنترنت بالجزيرة.ورغم صعوبة تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الزلزال الأخير في الوقت الحالي، فإن القلق الأكبر يدور حول تأمين إمدادات الرقائق الإلكترونية التي تنتجها الجزيرة، إذ تُعد تايوان أحد أكبر منتجي العالم للرقائق الذكية وغيرها من المنتجات التكنولوجية المتطورة.ووفقاً للتقديرات، توفر تايوان ما بين 80 و90 في المئة من إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الهواتف الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويُنظر إليها باعتبارها أخطر نقطة ضعف في صناعة الرقائق نظراً لدورها المحوري في الصناعة.في أعقاب الزلزال، أعلنت عملاقة الرقائق الإلكترونية التايوانية تي إس إم سي -إحدى أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم- وقف الإنتاج وإخلاء الموظفين في عدد من مصانعها، وحذا حذوها بعض المنافسين المحليين مثل يونايتد مايكرو إلكترونيكس.( سي ان ان بزنس)