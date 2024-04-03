موتوريلا تطرح هاتفها الذكي الجديد.. هذه مواصفاته

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كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد Edge 50 Pro، الذي يأتي الهاتف الجديد في عبوة بيع بالتجزئة خالية من البلاستيك وصديقة للبيئة ومصنوعة من 80 بالمئة من المواد المعاد تدويرها.وزودت الشركة الهاتف الذكي بشاشة منحنية من نوع pOLED بقياس قدره 6.7 بوصة وبدقة قدرها 2712×1220 بكسل ومعدل تحديث قدره 144 هرتزا ودرجة سطوع قدرها 2000 شمعة في المتر المربع ودعم +HDR10.وتغلف الشاشة بطبقة من زجاج الحماية Corning Gorilla Glass 5، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع وكاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة الضبط التلقائي للصورة.وزودت موتورولا الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.ويعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم Hello UI الجديدة ويخلو من التطبيقات الخارجية المثبتة سابقا بخلاف عدد قليل من التطبيقات من موتورولا وDolby Atmos.ووعدت الشركة بثلاث سنوات من ترقيات أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية، ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع TurboPower بقوة قدرها 125 واط.وتشمل بقية مزايا Edge 50 Pro تصنيف IP68 واتصال 5G وNFC ومكبرات صوت استريو وصوت مكاني وصوت عالي الدقة، كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واط والشحن السلكي العكسي بقوة قدرها 10 واط.(وكالة الانباء القطرية)