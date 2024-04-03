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تكنولوجيا وعلوم

بعد عطلٍ أصاب التطبيق.. "واتساب" توضح ما جرى

Lebanon 24
03-04-2024 | 16:28
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قالت شركة واتساب إنها على علم بمشكلة تعطل التطبيق على عدد من الأجهزة، وتعمل حاليا على إصلاح العطل لعودة الخدمة من جديد للمستخدمين، بعد تعطل الخوادم المشغلة.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس: "نحن نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، ونحن نعمل على إعادة الأمور كما كانت للجميع فى أسرع وقت ممكن".
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وكان في وقت سابق من مساء اليوم قد أفاد موقع تتبع أعطال المواقع الإلكترونية داون ديتكتور بتعطل حسابات آلاف من مستخدمي تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز الأربعاء.

وقد أبلغ ما يزيد على 17 ألفاً من مستخدمي واتساب عن تعطل حساباتهم.

 

 
 
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