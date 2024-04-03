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تكنولوجيا وعلوم
بهدف المنافسة.. فايسبوك تطوّر تقنيات مقاطع الفيديو
Lebanon 24
03-04-2024
|
23:00
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قدمت فيسبوك مشغل فيديو جديدًا بوضع ملء الشاشة يوفر تصميمًا وتجربة متسقة لجميع أنواع مقاطع الفيديو، ويشمل ذلك Reels ومقاطع الفيديو الطويلة وحتى المحتوى المباشر.
ويهدف المشغل الحديث إلى تبسيط تجربة مشاهدة محتوى الفيديو ونشره، ومن المفترض إطلاقه أول مرة في الولايات المتحدة وكندا.
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ويعرض المشغل افتراضيًا مقاطع الفيديو في الوضع الرأسي ويسمح أيضًا لشركة فيسبوك بالتوصية بالفيديو الأكثر صلة لمشاهدته بعد ذلك، بغض النظر عن نوع الفيديو الذي قد يكون طويلًا أو قصيرًا أو مباشرًا.
ومن المحتمل أن تؤثر التوصية في العوامل الرئيسية التي يهتم بها منشئو المحتوى والمعلنون، مثل وقت المشاهدة وعدد المشاهدات ومدى الوصول والمزيد.
وأوضحت فيسبوك أن المشغل المحدث يوفر أيضًا عناصر تحكم جديدة، مثل وضع ملء الشاشة لمقاطع الفيديو الأفقية وشريط التمرير للتخطي في مقاطع الفيديو الطويلة.
وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع المستخدمون النقر على الفيديو لإظهار خيارات إضافية لأشياء، مثل الإيقاف المؤقت والانتقال إلى الأمام والخلف لمدة 10 ثوانٍ.(البوابة العلربية للأخبار التقنية)
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