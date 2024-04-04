آبل تؤجل إطلاق آيفون القابل للطى إلى الربع الأول من عام 2027

أكدت أحدث التقارير على تأجيل ابل خططها لإطلاق أول هاتف أيفون قابل للطي حتى الربع الأخير من عام 2026 أو الربع الأول من 2027.

تتخطى ابل المنافسة مع إصدارات سامسونغ من هواتف Galaxy Fold القابلة للطي هذا العام أيضاً، حيث أوضحت أحدث التقارير أن ابل ستقدم هاتف foldable iPhone في نفس الفترة المتوقعة لإطلاق هاتف Galaxy Fold 9 للأسواق.

وتأتي هذه التفاصيل على عكس ما جاء في بعض التقارير السابقة التي أشير فيها إلى أن ابل تستعد لإطلاق هاتف أيفون قابل للطي في الأسواق قريباً.

ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت من “DigiTimes” على تغيير ابل لخططها من جديد، حيث قررت عملاق التكنولوجيا تأجيل الدخول في المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي في الوقت الراهن.

من جانب أخر قدمت سامسونغ أول هواتفها القابلة للطي في 2019، ومن ثم حقق سوق الهواتف القابلة للطي تقدم سريع في السنوات الأخيرة، إلا أن ابل لم تدخل في المنافسة حتى الآن رغم الكثير من التسريبات التي نشرت خلال السنوات الماضية حول تطوير ابل لهاتفها الأول من هواتف الأيفون القابلة للطي.

أيضاً رغم تأجيل ابل خططها في الوقت الراهن، إلا أن سلاسل توريد تكوينات في الهاتف لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث تعتمد على سامسونغ و LG لتوريد الشاشات المرنة لهاتفها القابل للطي.

( نبض)