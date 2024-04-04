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تكنولوجيا وعلوم

إكس تُطلق مبادرة جديدة لمنح شارة التحقق الزرقاء للمؤثرين مجانًا

Lebanon 24
04-04-2024 | 23:00
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فوجئت الحسابات الشهيرة عبر إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، عندما وجدت أنها حصلت على اشتراكات مميزة في الخدمة، إلى جانب شارة التحقق الزرقاء المميزة للموقع.

 ويبدو أن الشبكة الاجتماعية تطرح تغييرًا تحدث عنه ماسك في تاريخ 27 اذار.

 وقال ماسك حينها: “من الآن فصاعدًا، تحصل جميع حسابات إكس التي تضم أكثر من 2500 متابع مشترك على مزايا Premium مجانًا، وتحصل الحسابات التي تضم أكثر من 5000 متابع مشترك على مزايا +Premium مجانًا”.

 ويبدو أنها محاولة لجذب الحسابات الشائعة أو الاحتفاظ بها إذ تواجه إكس منافسة من ثردز وغيرها من المنصات الاجتماعية.

 وتأتي هذه الخطوة بعد عام من إزالة ماسك لشارات التحقق الزرقاء من معظم المستخدمين الذين كانوا يمتلكونها سابقًا مع منحها بدلًا من ذلك للمشتركين الذين يدفعون خلال تحركه نحو نموذج أعمال قائم على الاشتراك.

 وإلى جانب شارة التحقق الزرقاء، حصل المشتركون على مزايا أخرى، مثل الإعلانات المخفضة والموضع المرتفع في الردود على مشاركات المستخدمين الآخرين.

 وعندما نشر ماسك أول مرة عن التغيير، لم يكن من الواضح إذا كان يقصد أن التغيير يؤثر في الحسابات التي لديها أكثر من 2500 شخص يدفعون للاشتراك فيها شخصيًا، أو أي حساب لديه أكثر من 2500 متابع يدفعون مقابل Premium.

 وكانت شارة التحقق الزرقاء ذات يوم علامة على الأصالة والامتياز، وكانت مخصصة إلى حد كبير للسياسيين والمشاهير والصحفيين، مع أن أهميتها تغيرت في عهد ماسك.

 وبعد توفيرها بصفتها ميزة مدفوعة لأي شخص بعد وقت قصير من شراء تويتر في عام 2022، بدأ ماسك في شهر نيسان 2023 بإزالة الشارات من المستخدمين الذين حصلوا عليها سابقًا إذا لم يصبحوا مشتركين مدفوعين.

 ورحب العديد من مستخدمي إكس بهذه الخطوة بصفتها خطوة ديمقراطية، مع أن هذه الخطوة أدت إلى نفور حسابات أخرى قديمة.

 وقال النقاد إن هذه الخطوة جعلت من الصعب العثور على معلومات موثوقة عبر إكس، وخاصة بعد أن خففت المنصة قواعد الكلام وقللت من الإشراف على المحتوى.

 ومن خلال إعادة شارة التحقق للمستخدمين المشهورين والمؤثرين، فإن إكس تزيد قيمة التحقق لأولئك الذين يدفعون مقابل ذلك.

 ويبدو أن إيلون ماسك قد اتخذ قرارًا بأن هناك طريقتين للتحقق من هويتك، الأولى هي إثبات هويتك ودفع المال، والأخرى هي كسبها من خلال الشعبية.

( ait news)
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