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تكنولوجيا وعلوم

"ميكرون" تتكلم عن تأثير زلزال تايوان على عملها.. هل تأثرت عمليات التسليم؟

Lebanon 24
05-04-2024 | 02:30
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أعلنت شركة ميكرون، في أعقاب الزلزال الذي ضرب تايوان في الثالث من نيسان، سلامة جميع أفراد فريقها.

كما تعاطفت الشركة في بيانها الصحفي مع المتضررين وأسرهم، وأكدت في الوقت نفسه أنها تقيّم حاليًا آثار الزلزال في عملياتها الإنتاجية وسلسلة التوريد الخاصة بها، وستتواصل مع عملائها لإبلاغهم بأي تغييرات تطرأ على التزامات التسليم بعد اكتمال عملية التقييم النهائية.
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وقد علقت بعض الشركات التايوانية ومنها TSMC و UMC و PSMC و Innolux خطوط إنتاجها في حديقة هسينشو للعلوم في الساحل الغربي للجزيرة بعد حدوث الزلزال، ولكن وفقًا للمصادر تؤكد الشركات ومنها TSMC أن هذا الأمر مجرد إجراء وقائي، ولم يكن نتيجة أضرار ناجمة عن الزلزال.

كما أصدرت شركة TSMC بيانًا صحفيًا تذكر فيه أنها ستبلغ عملاءها بأي تغييرات تطرأ على التزامات التسليم بعد الانتهاء من تقييم جميع منشآتها.
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