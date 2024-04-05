20
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"ميكرون" تتكلم عن تأثير زلزال تايوان على عملها.. هل تأثرت عمليات التسليم؟
Lebanon 24
05-04-2024
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة ميكرون، في أعقاب الزلزال الذي ضرب تايوان في الثالث من نيسان، سلامة جميع أفراد فريقها.
كما تعاطفت الشركة في بيانها الصحفي مع المتضررين وأسرهم، وأكدت في الوقت نفسه أنها تقيّم حاليًا آثار الزلزال في عملياتها الإنتاجية وسلسلة التوريد الخاصة بها، وستتواصل مع عملائها لإبلاغهم بأي تغييرات تطرأ على التزامات التسليم بعد اكتمال عملية التقييم النهائية.
Advertisement
وقد علقت بعض الشركات التايوانية ومنها TSMC و UMC و PSMC و Innolux خطوط إنتاجها في حديقة هسينشو للعلوم في الساحل الغربي للجزيرة بعد حدوث الزلزال، ولكن وفقًا للمصادر تؤكد الشركات ومنها TSMC أن هذا الأمر مجرد إجراء وقائي، ولم يكن نتيجة أضرار ناجمة عن الزلزال.
كما أصدرت شركة TSMC بيانًا صحفيًا تذكر فيه أنها ستبلغ عملاءها بأي تغييرات تطرأ على التزامات التسليم بعد الانتهاء من تقييم جميع منشآتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة أثارت الخوف والهلع... ماذا شهدت جونية؟ (فيديو)
Lebanon 24
حادثة أثارت الخوف والهلع... ماذا شهدت جونية؟ (فيديو)
15:25 | 2024-04-04
04/04/2024 03:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
سماع صوت قويّ في بيروت... هذا ما حصل مساء اليوم
12:50 | 2024-04-04
04/04/2024 12:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابتها بالسرطان... كيت ميدلتون تتلقى ضربة جديدة ما هي؟
Lebanon 24
بعد إصابتها بالسرطان... كيت ميدلتون تتلقى ضربة جديدة ما هي؟
11:56 | 2024-04-04
04/04/2024 11:56:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ وعاجل يتعلّق بامتحانات الشهادة المتوسطة.. إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
Lebanon 24
خبر مهمّ وعاجل يتعلّق بامتحانات الشهادة المتوسطة.. إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
07:01 | 2024-04-04
04/04/2024 07:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا القرار سيُطبّق.. حتّى لو اندلعت الحرب بين "الحزب" وإسرائيل
Lebanon 24
هذا القرار سيُطبّق.. حتّى لو اندلعت الحرب بين "الحزب" وإسرائيل
07:00 | 2024-04-04
04/04/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:55 | 2024-04-05
شكاوى بسبب تحديث سامسونغ الجديد.. هكذا علّقت الشركة
03:03 | 2024-04-05
دبابة "ستالين" الروسية الأسطورية.. إلى الواجهة من جديد!
02:28 | 2024-04-05
أميركا تُلاحق هواوي.. دعوى قضائية ستنطلق بعد فشل المناقشات
01:38 | 2024-04-05
هاتف X7b 5G الجديد من هونر.. إليكم أبرز مميزاته
23:00 | 2024-04-04
إكس تُطلق مبادرة جديدة لمنح شارة التحقق الزرقاء للمؤثرين مجانًا
15:00 | 2024-04-04
آبل تؤجل إطلاق آيفون القابل للطى إلى الربع الأول من عام 2027
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
05/04/2024 12:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
05/04/2024 12:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
05/04/2024 12:12:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24