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تكنولوجيا وعلوم

شكاوى بسبب تحديث سامسونغ الجديد.. هكذا علّقت الشركة

Lebanon 24
05-04-2024 | 04:55
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اشتكى قطاع واسع من مستخدمي هواتف سامسونغ غالاكسي من تحديث One UI 6.1 الأخير الذي سبب عدة مشكلات منذ إطلاقه.

ومن أبرز تلك المشكلات عدم استجابة الشاشة للمس على النحو المعتاد، إذ يتعين على المستخدمين النقر عدة مرات من أجل تسجيل الإدخال عبر اللمس.
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وبعد زيادة وتيرة الشكاوى، اعترفت سامسونغ بوجود المشكلة متهمة تطبيق غوغل بأنه السبب وراءها، وبالتحديد خلاصة "اكتشف" Discover، التي تظهر افتراضيًا في هواتف سامسونغ غالاكسي عند السحب لأقصى يسار الشاشة الرئيسية.

وتقول سامسونغ إن غوغل على علم بالمشكلة وتعمل على حلها على نحو نهائي. وتقدم سامسونغ حلًا مؤقتًا للمستخدمين المتأثرين بالمشكلة، إذ يتعين عليهم مسح بيانات تطبيق جوجل، ثم إعادة تشغيل أجهزتهم، إذ يفترض أن تعمل الشاشة بعدها على نحو صحيح. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
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