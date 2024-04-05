5 نصائح من "ناسا" لتصوير كسوف الشمس المرتقب

نشرت وكالة ناسا مقطع فيديو جديدًا على موقع يوتيوب يتضمن نصائح بسيطة لأولئك الذين يرغبون في تصوير كسوف الشمس الجزئي والكلي يوم الاثنين 8 نيسان، وفقًا لما نشره موقع مجلة "فوربس" الأميركية.

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1. السلامة أولاً

- إن النظر مباشرة إلى الشمس يشكل خطراً على العينين وعلى الكاميرا أيضًا.

- يجب استخدام مرشح شمسي خاص لحماية الكاميرا ونظارات الرؤية الشمسية لحماية العينين.

- يتم إزالة الفلتر بالكامل لرؤية الغلاف الجوي الخارجي للشمس.



2. الكاميرا المناسبة

- إن المصور أهم من الكاميرا.

- يمكن استخدم حامل ثلاثي القوائم لتحقيق الاستقرار ومؤقت تأخير تحرير الغالق لتجنب الصور الباهتة.

- يراعى التركيز على التجربة الإنسانية في مشاهدة الكسوف.



3. التوثيق الشامل للحظة

- ينبغي النظر في كافة الاتجاهات للمساعدة في التقاط الإضاءة والظلال الغريبة أثناء الكسوف.

- يجب مراعاة التقاط صور ذات زاوية واسعة لتوثيق تجربة الكسوف.

4. التجربة والممارسة المسبقة

- قبل يوم الكسوف بيوم يجب الاستعداد بالتعرف على إمكانيات الكاميرا التي سيتم استخدامها في التصوير.

- يمكن القيام بتجربة الإمكانيات القابلة للتعديل واختبار التركيز اليدوي للحصول على لقطات واضحة.

- يُنصح أيضًا باختبار إعدادات الكاميرا على الشمس غير المكسوفة مسبقًا.



5. مشاركة اللقطات

- يمكن مشاركة تجربة التقاط صور الكسوف مع الأصدقاء والعائلة.

- يمكن أيضًا وضع علامة على @NASA لربط الصور على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتها مع ناسا. (العربية)