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تكنولوجيا وعلوم

5 نصائح من "ناسا" لتصوير كسوف الشمس المرتقب

Lebanon 24
05-04-2024 | 07:00
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نشرت وكالة ناسا مقطع فيديو جديدًا على موقع يوتيوب يتضمن نصائح بسيطة لأولئك الذين يرغبون في تصوير كسوف الشمس الجزئي والكلي يوم الاثنين 8 نيسان، وفقًا لما نشره موقع مجلة "فوربس" الأميركية.
 
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1. السلامة أولاً
- إن النظر مباشرة إلى الشمس يشكل خطراً على العينين وعلى الكاميرا أيضًا.
- يجب استخدام مرشح شمسي خاص لحماية الكاميرا ونظارات الرؤية الشمسية لحماية العينين.
- يتم إزالة الفلتر بالكامل لرؤية الغلاف الجوي الخارجي للشمس.

2. الكاميرا المناسبة
- إن المصور أهم من الكاميرا.
- يمكن استخدم حامل ثلاثي القوائم لتحقيق الاستقرار ومؤقت تأخير تحرير الغالق لتجنب الصور الباهتة.
- يراعى التركيز على التجربة الإنسانية في مشاهدة الكسوف.

3. التوثيق الشامل للحظة
- ينبغي النظر في كافة الاتجاهات للمساعدة في التقاط الإضاءة والظلال الغريبة أثناء الكسوف.
- يجب مراعاة التقاط صور ذات زاوية واسعة لتوثيق تجربة الكسوف.
 
4. التجربة والممارسة المسبقة
- قبل يوم الكسوف بيوم يجب الاستعداد بالتعرف على إمكانيات الكاميرا التي سيتم استخدامها في التصوير.
- يمكن القيام بتجربة الإمكانيات القابلة للتعديل واختبار التركيز اليدوي للحصول على لقطات واضحة.
- يُنصح أيضًا باختبار إعدادات الكاميرا على الشمس غير المكسوفة مسبقًا.

5. مشاركة اللقطات
- يمكن مشاركة تجربة التقاط صور الكسوف مع الأصدقاء والعائلة.
- يمكن أيضًا وضع علامة على @NASA لربط الصور على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتها مع ناسا. (العربية) 
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